立院三讀「律師法」完備淘汰制度 杜絕不適任法官轉任

立法院會今天三讀「律師法」修正草案，本次修法重點包括落實律師淘汰制度、增訂參與社會公益活動的義務、改革懲戒制度等，並建立「單一入會、全國執業」制度，減少律師的執業障礙，更完善律師制度。

三讀條文規定，經律師考試及格並完成律師職前訓練，欲請領律師證書者，若有「曾任法官、檢察官而依法官法受免除法官、檢察官職務，並不得再任用為公務員」，或「違法執行律師業務、有損司法廉潔性或律師職務獨立性的行為，且情節重大」，或「曾任法官、檢察官而依法官法受撤職處分」等8款情形之一者，不得發給律師證書。

三讀條文也規定，律師執業之初，應依本法規定，僅得擇一地方律師公會為其所屬地方律師公會，申請同時加入該地方律師公會及全國律師聯合會，為該地方律師公會的一般會員及全國律師聯合會的個人會員；此外，除了擇定所屬地方律師公會外，律師也得申請加入其他地方律師公會，為其特別會員；完成法界俗稱的「單一入會、全國執業」制度。

三讀後，民進黨立委周春米發言表示，律師法完成三讀，對全國律師而言是歷史時刻；該法自民國30年制定以來，經過幾次微幅修正，現行條文已明顯不符實際需要，本次修法重點包括杜絕重大犯罪者轉任律師管道、修正律師入會制度及全國律師聯合會組織改制；強化律師專業提升及律師倫理，透過建置律師懲戒決議書查詢系統，讓民眾在委任律師時，能獲取更充分資訊。