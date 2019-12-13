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影／謝龍介到處站台、上談話節目 紓壓方式是演布袋戲

2019-12-13 19:41聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

選舉期間不論是候選人或助選人員都很忙碌，國民黨台南市黨部主委謝龍介到處為候選人站台，並上談話性節目，話語要常創新與變化，還要唱歌，壓力不小。他有自己的舒壓方式，就是放空、游泳、看布袋戲

謝龍介長期研究閩南語（河洛話），人稱龍介仙，一口流利且出口成章的閩南語，很受選民喜歡。他歌喉也不錯，常會應選民要求，唱一些結合時勢的歌曲，展現個人魅力。但這些能量都不是一蹴可及的，而是要事先做好準備，過程中也必須有效放鬆自己，紓解壓力才能事半功倍。

談起紓壓，謝龍介有放空、游泳、看布袋戲3種方式。最常做的就是放空自己，不看電視也不看書，靜靜地坐下來，沉靜中不如意事就會浮現出來，然後從思考中理出頭緒與解決方法，並提高EQ管理能力。謝龍介說，高中時期很叛逆，會翹課也會打架，但已被教訓過，也吃過苦頭，因此遇到事情，就會冷靜，思考後再處理。

游泳也是很好的紓壓方式，謝龍介說，人在水面上和水面下的思考不一樣，水面下不能放鬆自己，但浮在水面，身心都會放鬆。可幻想自己在大海中，渺小的自己更應謙虛，省思自己的行為有無過當。

謝龍介愛看布袋也愛演布袋戲，他說，布袋戲口白都是文雅的河洛話，細細品味就是享受與放鬆，也讓自己在用閩南語表達時更精確也更有趣，可拉近自己與選民的距離。

看布袋戲、演布袋戲是謝龍介的紓壓方式之一。記者鄭惠仁／攝影
看布袋戲、演布袋戲是謝龍介的紓壓方式之一。記者鄭惠仁／攝影
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謝龍介布袋戲閩南語

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