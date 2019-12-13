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反送中發酵 遠見調查藍綠支持度重回小英當選時

2019-12-13 18:09聯合報 記者陳宛茜／即時報導

遠見一年一度的「台灣民心動向大調查」今天出爐。調查結果顯示，香港「反送中」成關鍵事件，對台灣社會影響深遠。影響之一是藍綠支持度反轉，國民黨支持度跌至18% 民進黨支持度升至33.8 %，分別來到史上次高與次低。

遠見雜誌與「遠見研究調查」每年進行一次「台灣民心動向大調查」，詢問民眾對時事、兩岸關係等看法，此一調查對象為居住在台灣22縣市、20歲以上民眾，調查方式為電腦輔助電話訪問，樣本規模為1084人，最大抽樣誤差為±2.94％。

遠見表示，此一長達12年的「台灣民心動向大調查」，今年出現重大且劇烈變化。調查結果顯示，國民黨認同度跌至18.0％，民進黨則上升至33.8％。此一數字重演2016年蔡英文總統第一任當選的狀況，當時國民黨跌落谷底，不僅失去政權，立委席次從64席滑落至35席。遠見當年3月的調查顯示，國民黨支持度僅為19.5％，民進黨躍升至38.0％，政黨中立則是20.3％。

遠見分析，低落的支持度是國民黨「內憂外患」的反射。香港6月9日以來的「反送中」事件，對國民黨造成衝擊。示威遊行經媒體大幅報導後，已導致台灣民眾對中國大陸整體印象變差，連帶影響與大陸關係較好的泛藍政黨支持度。

國民黨的內憂則是一直籠罩在「不團結」的氛圍中，連帶使支持者失望。新低的支持度，對總統選情低迷的國民黨而言，無異敲響一記警鐘。

如以整體政黨傾向來看，支持泛藍的從去年的37.1％，大幅滑落至2012年以來的最低點23.0％，下跌14.1個百分點；支持泛綠的則從25.2％上升至歷年來最高點42.2％，增加17.0個百分點。政黨中立者為34.7％，略低於去年的37.7％。

遠見2020民心動向大調查表，顯現藍綠支持度的反轉。圖/遠見提供
遠見2020民心動向大調查表，顯現藍綠支持度的反轉。圖/遠見提供
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