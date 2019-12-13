陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票

中央選舉委員會今天舉行委員會議，審定通過第10屆立法委員選舉政黨及候選人資格。經審查，名列一邊一國行動黨不分區第六名的前總統陳水扁，因為不符合「公職人員選舉罷免法」第26條第2款情事，不得登記為候選人；總計區域立法委員選舉，受理登記計412人，符合規定者410人，不符合規定者2人；不分區部分，217位候選人名單，符合規定者216人，陳水扁是唯一一位資格不符者。

根據「公職人員選舉罷免法」第26條規定，曾犯貪汙罪或刑法第142條與第144條且經判刑確定者，或是犯其他罪被判處有期徒刑以上之刑確定、尚未執行或執行未畢者，又或者被褫奪公權而尚未復權者等情況，均不得登記為候選人。中選會副主委陳朝建日前受訪時也表示，根據此條文規定，不論罪責為何，只要判處有期徒刑尚未執行完畢，依法不能登記為候選人。

區域立委不符合參選規定者2人，分別是台中市第4選區的王全中與屏東縣第1選區的翁啓峯，兩人分別因為不符合「法官法」第89條、「選舉罷免法」第26條等規定，被中選會認定不得登記為候選人。