接連拜訪藍營縣市首長 朱立倫：中央與地方已整合

新北市前市長朱立倫本月8日接任國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委，今天接連拜訪藍營縣市首長，首站來到新竹縣拜訪縣長楊文科。朱立倫表示，中央與地方已經整合在一起，希望能在最後幾周發揮團隊作戰的整體戰力，共同爭取總統及立委的勝選。

朱立倫接任全國競總主委後，接連拜訪吳伯雄、馬英九、吳敦義等人，跑場拉抬立委，今天則拜訪藍營縣市首長，首先到新竹縣，接著再往苗栗及台中。朱立倫抵達國民黨新竹縣黨部後，便與楊文科、議長張鎮榮、黨部主委陳見賢、前縣長邱鏡淳、前新竹市黨部主委呂學樟等人闢室密談。

朱立倫受訪時表示，國民黨要能夠團結勝選，一定要結合各縣市的競選總部以及79個區域立委，讓大家能夠團結在一起，今天特別拜會楊縣長、議長、主委及重要領導人等，就是希望中央跟地方能結合在一起。他強調，整個團隊的作戰是最重要的，希望能在最後幾周發揮團隊作戰的整體戰力。

朱立倫也提到，在會談時，大家都提到整合的問題，的確在他擔任主委前，整個中央跟地方的連結、黨部跟競選辦公室或競選總部的連結是不夠的，那現在已經整合在一起。

他指出，第一個，黨部跟競選總部已經是二合一，不管是地方或中央黨部都是如此；第二個，中央跟地方團結在一起，共同爭取包含總統及立委的勝選，所以剛剛會談時談到的不只是總統，也包括立委的選情，他們對新竹縣兩個選區，不管是林為洲或林思銘都一樣重視。

朱立倫也說，重要的前縣長、地方人物或後援總會顧問團都會納入輔選團隊，國民黨是大家庭，要團結、要靠團隊努力，不能只靠個人力量，相信在團結之下都能夠勝選，一定要打勝仗。朱立倫離開前也與大家一同呼口號，「韓國瑜、林為洲、林思銘，凍蒜！國民黨勝利！」