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韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

韓國瑜體驗薰衣草淨身儀式 建議蔡英文也來紓壓

2019-12-13 16:30聯合報 記者劉宛琳／即時報導

國民黨總統候選人今天赴台中進行傾聽之旅，下午來到新社參觀著名景點「薰衣草森林」，前往體驗「淨身儀式」。韓表示薰衣草香味的香氛讓人很放鬆，建議蔡英文總統也可以來紓壓。

韓國瑜在國民黨立委江啟臣陪同下一起體驗薰衣草森林獨有的淨身儀式，韓國瑜閉眼享受薰衣草香氛的薰陶，他笑說，「全台灣有兩個人最適合來這裡，我跟蔡英文都應該來紓壓，壓力太大了」。

薰衣草森林創辦人詹慧君與林庭妃2001年於台中新社開始營業，後來拓展了新竹尖石與苗栗明德等處，是台灣中區熱門休憩區，也連續幾年入圍台灣百大旅遊景點。

國民黨總統候選人韓國瑜來薰衣草森林體驗淨身儀式。記者劉宛琳/攝影
國民黨總統候選人韓國瑜來薰衣草森林體驗淨身儀式。記者劉宛琳/攝影
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2020選舉蔡英文韓國瑜

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