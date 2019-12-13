臭豆腐為國宴菜餚 蔡總統宴請諾魯總統稱「百年首次」

總統蔡英文在總統府宴請安格明，總統府此次也在國宴中準備台灣小吃臭豆腐。新聞示意圖。聯合報系記者黑中亮／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天午以廿一響禮砲的隆重軍禮，歡迎諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）伉儷訪台，在軍禮結束後也在總統府宴請安格明，總統府此次也在國宴中準備台灣小吃臭豆腐，蔡總統說，這是總統府一百年來，第一次在正式的宴席上有臭豆腐這道菜。

安格明在國宴前的致詞時一再強調「台灣和我們是一家人」，並提到自己對台灣的臭豆腐念念不忘；聽到臭豆腐，與會人士都笑了出來。隨後的國宴上，立即出現臭豆腐這道料理。

蔡總統說，今年九月安格明來訪時，兩人在總統官邸共進晚餐，安格明對台灣料理非常感興趣；那時候聽她介紹台灣小吃臭豆腐時，安格明說希望未來訪問台灣可以嘗看看。很高興不到三個月，就可以在今天的國宴上招待安格明這道特色小吃。

蔡總統表示，今天中午創造了歷史，這是一百年來在這棟建築物裡面，第一次在正式的宴席有臭豆腐這道菜。為了符合總統府特殊要求，今天是「溫和版」的臭豆腐，她知道安格明計畫到台灣夜市，那裡就可以吃到台灣「真正版」的臭豆腐。

蔡總統語畢，立刻引起現場熱烈鼓掌及笑聲。

安格明在回應時說，台灣與諾魯的關係不斷增長強壯，透過今天的臭豆腐進一步地強化雙方關係。

他還表示，如果今天吃的是「溫和版」的臭豆腐，那接下來到士林夜市拜訪「真正版」的臭豆腐，「我實在是有點害怕」。他也幽默地說:「當然身為國家的領導人必須要做出一點犧牲啦。」