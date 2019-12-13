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民心動向調查／藍綠支持度反轉 過半民眾贊成增加與大陸互動

2019-12-13 16:34聯合新聞網 文章提供／遠見

《遠見雜誌》與「遠見研究調查」一年一度的「台灣民心動向大調查」全新出爐。聯合報系...
《遠見雜誌》與「遠見研究調查」一年一度的「台灣民心動向大調查」全新出爐。聯合報系記者曾原信／攝影
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國人赴陸意願仍居首，卻降為18.2%，30~39歲寧至越南發展。國民黨支持度跌至18%，民進黨支持度升至33.8%。

87.3%認同中華民國，贊成永遠維持現狀創新高21.4%。 63.6%認為應增加與大陸互動，較十年前上升11.9個百分點。

2019年的台灣又「亂」了！外有中美貿易戰等嚴峻考驗，內有2020總統大選，政治攻防、假新聞肆虐，讓「亂」字繼2008年後，再次獲選「年度代表字」。《遠見雜誌》與「遠見研究調查」一年一度的「台灣民心動向大調查」全新出爐，調查結果顯示，香港「反送中」成關鍵事件，對台灣社會影響深遠，導致民意的「西瓜效應」持續擴大，各種數據紛紛改寫新高及新低紀錄。

藍綠支持度反轉 民進黨33.8％ 國民黨18％

《遠見》長達12年的「台灣民心動向大調查」，今年出現重大且劇烈變化。調查結果顯示，國民黨認同度跌至18.0％，民進黨則上升至33.8％（表1）。

圖片提供／遠見
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這一切，似乎重演了2016年蔡英文總統第一任當選的狀況，當時國民黨跌落谷底，不僅失去政權，立委席次從64席滑落至35席，《遠見》在2016年3月的調查顯示，國民黨支持度僅為19.5％，民進黨躍升至38.0％，政黨中立則是20.3％。

低落的支持度是國民黨「內憂外患」的反射。香港6月9日以來的「反送中」事件，對國民黨造成衝擊。示威遊行經媒體大幅報導後，已導致台灣民眾對中國大陸整體印象變差，連帶影響與大陸關係較好的泛藍政黨支持度。

國民黨的內憂則是一直籠罩在「不團結」的氛圍中，連帶使支持者失望。新低的支持度，對總統選情低迷的國民黨而言，無異敲響一記警鐘。如以整體政黨傾向來看，支持泛藍的從去年的37.1％，大幅滑落至2012年以來的最低點23.0％，下跌14.1個百分點；支持泛綠的則從25.2％上升至歷年來最高點42.2％，增加17.0個百分點。政黨中立者為34.7％，略低於去年的37.7％。（表2）

圖片提供／遠見
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三成民眾對大陸印象變差 僅18.2％願赴陸發展

香港「反送中」事件，不僅左右藍綠兩黨的支持度，連帶影響民心動向，具體展現在四項調查數據中。

首先，中國對「反送中」的處理方式，導致台灣民眾對中國大陸的負面印象變高，今年有30.7％的人對大陸整體印象「變差」，比去年增加13.9個百分點，僅25.9％回答「變好」，大幅減少22.9個百分點。（表3）

圖片提供／遠見
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民眾對大陸印象變差，也影響到去大陸投資、工作或求學的意願。儘管大陸仍是首選，但願意的比例從去年的34.4％降至今年的18.2％，減少16.2個百分點（表4）。最重大的變化是，各年齡層均全面衰退，創下《遠見》調查以來的新低紀錄。其中，30至39歲願意去越南發展（23.2％）的比例，還首次超越中國大陸（20.9％）。（表4-1）

圖片提供／遠見
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儘管民眾對大陸印象變差，去大陸發展的意願也大幅降低，卻有63.6％的民眾認為台灣與中國大陸應該「增加互動」，較十年前調查結果，上升11.9個百分點。希望「增加互動」的尤其集中在青壯年，以40至59歲比例較高，20~29歲希望「增加互動」的比例也高於平均值。僅21.9％認為應該「減少交流」，較十年前下降7.1個百分點。顯示民眾理性思考後，大多數仍認同兩岸交流的重要性。（表5）

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38.1％支持兩岸維持現狀 僅4.5%贊成統一

反送中事件，甚至影響台灣民眾的統獨立場與身分認同。今年仍有38.1％支持「先維持現狀再看情形」，與去年相同（38.0％）。但選擇「永遠維持現狀」的比例，則增加5.8個百分點為21.4％，為歷屆調查新高。顯見民眾在反送中事件後，更渴望安定，讓贊成維持現狀的人更加堅定。

近半年來，網路上「台灣會成為第二個香港」的言論，也讓「贊成台灣獨立」的比例成長2.7個百分點（25.5％），為蔡英文2016年就任以來的新高；而「贊成與大陸統一」的比例，則滑落10.2個百分點（4.5％），創下歷年新低。（表6）

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在身分認同方面，有63.4％的民眾自認是台灣人，比去年微升3.4個百分點；自認是台灣人也是中國人的，則從36.2％下降至30.2％；僅2.8％自認是中國人。（表7）
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民眾對於「中華民國」的認同度也提升了。2018年九合一大選後，《遠見》調查顯示，對「中華民國」是國家稱呼的認同度高達84.7％，僅11.4％不認同。2018年底縣市長大選後，民心的轉變也影響以「台獨」為黨綱的民進黨政治人物，有人開始說出「中華民國」四個字，部分民進黨場合，也會出現國旗畫面。

這種社會氛圍再次應證在今年的調查結果上，有87.3％民眾認同「中華民國」是國家的稱呼，比去年增加2.6個百分點，僅7.2％不認同，也比去年減少4.2個百分點。（表8）

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20至29歲對2020年樂觀 48％認為經濟好轉 54.4％自認財務變好

展望2020世界經濟局勢，雖然仍有中美貿易戰2.0、香港亂局、脫歐變數以及台灣、美國總統大選等變數，台灣民眾對2020的經濟發展卻相對樂觀，有38.1％認為會變好，比去年增加4.4個百分點，有28.1％認為會變差，比去年減少11.0個百分點。其中，20至29歲族群看好比例達48.0％。（表9）

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台灣民眾不僅看好2020的台灣整體經濟發展，連帶也看好自己的財務狀況。有36.1％認為自己2020年的財務狀況會變好，比去年增加0.6個百分點，24.5％認為會變差，比去年減少5.1個百分點。愈年輕愈看好自己的財務狀況，20至29歲群族最樂觀，高達54.4％覺得會變好，30至39歲族群次高為43.6％。60歲以上最低為24.6％。（表10）

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為何民眾對明年的經濟與自我財務相對樂觀？學者專家普遍認為與2020總統大選有關。近幾個月來，蔡政府頻打「政績牌」「利多牌」，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的臉書，幾乎是「一日一政績」宣傳，鎖定百工百業推出各種政策，至少撒下3000億銀彈。尤其偏重青年、老人以及弱勢，包含「投資青年就業方案」「單身與婚育租金補貼」「補助弱勢生校外租屋」「育兒津貼擴大2至4歲每月2500元」「長照每人每年最高6萬元」「農民每公頃1萬元補貼」「農機補助5000萬變16億」等。

其他如廢除印花稅、擴大秋冬國旅補助、第二波夜市200元抵用券優惠、高鐵南延屏東案，以及蘇花改明年要通車等。

除諸多利多政策，行政院又強力放送「台商回流破7000億、創造6萬個工作機會」「台灣經濟成長率連續兩季列亞洲四小龍之首」等消息，即便在野黨提出質疑，但已影響民眾的觀感。

不管蔡政府的實際政績為何，《遠見雜誌》2020「台灣民心動向大調查」的結果，反應出民意受選舉、中美貿易戰、香港反送中與網路風向等影響，與去年底的民意已大大不同。

面對2020總統與立法委員大選，選民能否理性選出能帶領社會前進的領導人，攸關台灣未來的前途發展。

（本文出自2019.12.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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