親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
花生之亂大亂鬥
反滲透法將闖關
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

大選評論／青年安居如何可能？盤點政黨選前居住政策

韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

影／國民黨台南區黨部疑遭置爆裂物 賴清德：暴力不能容許

2019-12-13 15:41聯合報 記者周宗禎／即時報導

民進黨副總統候選人賴清德下午到台南新市、永康立委第四選區陪同參選人林宜瑾，參拜選區各大廟宇。被問到遠航無預警停航，爆出前交通部政務次長張政源同意遠航將存放於信託專戶的現金減半。賴清德表示，相關部會應該公開說明清楚；張政源現任台鐵管理局長，曾任台南市副市長，是賴清德擔任台南市長時部屬。

賴清德說，遠航停航對社會衝擊非常大，交通部和勞動部一定要保護勞工的權益，同時對旅客權益要有保障，他建議立法院要考慮就制度面想辦法避免類似的情形發生。

另國民黨台南市後壁區黨部昨天遭人置放疑似爆裂物，賴清德說，台灣是民主自由的國家，經過幾十年的奮鬥，才有今天的成果，大家要珍惜，不僅不能賄選，暴力更是不能容許，大家要理性和平地進行君子之爭，讓國人選賢與能，這才是國家和人民之福，至於案情，應該請相關單位說明。

賴清德近來頻頻為子弟林宜瑾站台，一再喊出「只要這一席贏了，台南市就能全壘打，立法院就能過半」，顯示這個選區選情一如地方預期十分緊繃。

賴清德首站到新市「新店清保宮」，賴清德表示這是他第三次來到清保宮，感謝鄉親一路支持，希望也能力挺林宜瑾。

賴清德表示，希望鄉親愛花及盆，支持林宜瑾，到立法院一定有能力為新市在地爭取建設，野百合到現在一直為民主打拚。

賴清德表示，他和小英抽到3號，代表三張選票顧台灣，支持民進黨，過半蔡英文更有力面對中國的威脅併吞。蔡英文長照，小孩由阿扁3000到5000元。農業也推職災保險，要六席全壘打，過半守護台灣。

【相關閱讀】


‧ 選戰倒數！3組人馬政見、背景超級比一比
‧ 網路聲量高=當選率高？總統候選人殘酷人氣大對決
‧ 他擠下高嘉瑜拿下冠軍！呼聲最高的「新秀立委」排行來了
‧ 立委激戰選區多！412人角逐72席次 完整名單一次看

賴清德為子弟兵林宜瑾站台，勤拜選區各大廟宇，與鄉親高呼當選。記者周宗禎/攝影
賴清德為子弟兵林宜瑾站台，勤拜選區各大廟宇，與鄉親高呼當選。記者周宗禎/攝影
分享
賴清德為子弟兵林宜瑾站台，勤拜選區各大廟宇，鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎/攝影
賴清德為子弟兵林宜瑾站台，勤拜選區各大廟宇，鄉親熱烈歡迎。記者周宗禎/攝影
分享

賴清德遠航立法院2020選舉2020選舉台南市立委

延伸閱讀

去年為他站台今拔賴清德的樁？ 宋楚瑜：來基隆...

喬事？張綱維說不認識張政源 黃國書出示公文打...

韓國瑜批農委會是花錢部 賴清德：那你有什麼方...

被爆同意遠航領走專戶現金 張政源：為協助遠航...

相關新聞

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

民心動向調查／藍綠支持度反轉 過半民眾贊成增加與大陸互動

2019-12-13 16:34

接連拜訪藍營縣市首長 朱立倫：中央與地方已整合

2019-12-13 16:46

台諾簽署航空服務協定 蔡總統盼開設兩國航線

2019-12-13 16:45

臭豆腐為國宴菜餚 蔡總統宴請諾魯總統稱「百年首次」

2019-12-13 16:19

游錫堃：2020是台灣關鍵選戰 未來應該是綠紅之爭

2019-12-13 16:15

不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎

2019-12-13 15:20

立院三讀 違法都市計畫訴訟救濟程序更完備

2019-12-13 15:13

台諾簽署航空服務協定 蔡英文盼開設兩國航線

2019-12-13 15:01

百年來第一次 蔡英文國宴款待諾魯總統臭豆腐

2019-12-13 14:25

立院三讀 間諜罪最重無期徒刑終身追訴

2019-12-13 14:11

高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？

2019-12-13 13:13

何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了

2019-12-13 12:44

台灣規畫六都 柯文哲再轟：怎麼選出最爛的來做

2019-12-13 11:52

阿扁點名參選2024 鄭文燦回應了

2019-12-13 11:46

影／柯文哲：阿扁少算一樣 政治文化可能被柯文哲改變

2019-12-13 11:44

立院三讀 涉間諜罪最重無期徒刑終身追訴

2019-12-13 11:42

蒐整社群情資惹議？ 國安局公開情報中心遭下令裁撤

2019-12-13 11:40

影／阿扁預言少算一樣？柯文哲：我可能改變台灣政治文化

2019-12-13 11:37

徐國勇：難民法立法院提案中 尊重立院程序

2019-12-13 10:24

替子弟兵站台 陳菊：40年前的今天我因美麗島事件被捕

2019-12-13 09:15

柯文哲選2024？扁預言主角不是他 是這兩強對決

2019-12-13 08:00

台灣年輕人的未來被賣掉了？ 王明鉅：民進黨把錢還來

2019-12-13 07:56

一件2020元 民進黨飛行夾克15分鐘400件賣光

2019-12-13 00:27

挺陳宜民、陳玉珍！蔡正元：國民黨絕不拋棄同志

2019-12-12 22:38

台北更需要基隆？柯文哲：沒有錯啊！首都生活圈

2019-12-12 21:30

扁澆柯文哲冷水 指2024最可能兩個桃園市長對決

2019-12-12 20:10

柯P、賴神bye bye？阿扁預言：2024是鄭文燦PK朱立倫

2019-12-12 19:36

中廣資產土地將移轉國有 法院裁准停止執行確定

2019-12-12 17:52

全國性政治團體轉政黨 內政部：給予4個月補正期限

2019-12-12 17:48

陸委會：近4年陸客違規來台232案遭停權

2019-12-12 17:44

考委提議釋憲 考試院：並非院方立場

2019-12-12 17:37

防中國人士非法來台 內政部：全面清查人民團體

2019-12-12 17:20

國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動！

2019-12-12 17:15

綠智庫民調出爐 外交部滿意度居末

2019-12-12 17:07

藍批錯誤能源施政 將拖垮民生經濟

2019-12-12 15:58

內政部：高雄橋頭科學園區2021年底可選地設廠

2019-12-12 15:55

別再發「選舉雞排文」了 法務部：轉給地檢署蒐證認定

2019-12-12 15:54

影／聯醫做假帳？柯文哲叫屈：又是哪個楊蕙如帶風向？

2019-12-12 15:48
看更多

熱門文章

柯文哲選2024？扁預言主角不是他 是這兩強對決

2019-12-13 08:00

台灣年輕人的未來被賣掉了？ 王明鉅：民進黨把錢還來

2019-12-13 07:56

孫大千：午夜夢迴 吳釗燮對得起蘇啟誠在天之靈嗎？

2019-12-13 12:09

熱點風雲／網紅陳柏惟vs.消波塊顏寬恒 台中二選區拚空戰更拚陸戰

2019-12-12 23:39

韓國瑜民調越輸越多？黃暐瀚：蓋牌是避免有人作弊

2019-12-13 11:22

影／被批失言 張善政：網路霸凌

2019-12-13 10:38

柯P、賴神bye bye？阿扁預言：2024是鄭文燦PK朱立倫

2019-12-12 19:36

韓國瑜：高雄人為何要說對不起 是民進黨對不起高雄

2019-12-12 23:42

沒搞錯？李彥秀大戰高嘉瑜 比誰是吃貨

2019-12-13 09:00

韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

2019-12-13 13:38

影／F-16投放雷射導引炸彈燬靶艦 莒光園地軍武片火光滿格

2019-12-12 20:43

大陸乞丐用支付寶、台鐵驗票打孔 宋楚瑜：丟不丟人啊

2019-12-13 13:38

【即時短評】朱立倫扮引擎 韓國瑜手感漸順

2019-12-13 10:38

高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？

2019-12-13 13:13

謝龍介改雞排祭品文 韓沒贏到90萬票就捐30萬元

2019-12-13 00:36

向雞排掰掰了 謝龍介錄影片說明修改雞排文立場

2019-12-13 13:42

國民黨發動「全民尋找楊蕙如」 知情人士：楊沒出國啦

2019-12-12 18:50

一件2020元 民進黨飛行夾克15分鐘400件賣光

2019-12-13 00:27

中廣資產土地將移轉國有 法院裁准停止執行確定

2019-12-12 17:52

楊蕙如迄今神隱 國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動

2019-12-12 17:15

何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了

2019-12-13 12:44

卓榮泰：韓國瑜刻意挑起對立 張善政昨晚應徹夜難眠

2019-12-13 09:58

發「雞排文」涉賄選？ 法務部：轉檢方蒐證認定

2019-12-13 00:51

影／張善政批蔡英文沒小孩 柯文哲：輪到他也被別人善後

2019-12-12 21:47

台北更需要基隆？柯文哲：沒有錯啊！首都生活圈

2019-12-12 21:30

談卡神案扯韓國瑜 作家嘲諷：小英轉移話題讓人佩服

2019-12-13 09:56

收回遭誤解歧視發言 張善政：網路斷章取義到霸凌地步

2019-12-13 11:20

引用電影「金智英」 呂秋遠批張善政：這是副總統的格調嗎？

2019-12-13 10:44

藍拔樁成功 雲林副議長退出民進黨公開挺韓

2019-12-13 12:55

若小英贏、綠委單獨過半？柯文哲：天啊！太可怕了

2019-12-13 13:54

「韓國瑜總統後援會」被消失 臉書：違反社群守則

2019-12-13 14:55

韓國瑜：芒果乾吃完了 難民法怎麼還不上桌？

2019-12-12 22:39

謝龍介不請雞排了！黃偉哲：煮熟到手的雞排飛掉了

2019-12-13 11:17

美亞太助卿：關切台灣選舉、內部事務遭干預

2019-12-13 06:19

張善政指賭盤勝負5％ 綠嗆違法

2019-12-13 00:41

宋楚瑜痛批馬英九、蔡英文 你們對得起蔣經國嗎？

2019-12-13 12:30

挺陳宜民、陳玉珍！蔡正元：國民黨絕不拋棄同志

2019-12-12 22:38

蒐整社群情資惹議？ 國安局公開情報中心遭下令裁撤

2019-12-13 11:40

民調參考就好？洪秀柱：楊蕙如事件發現被帶風向

2019-12-12 19:34

扁澆柯文哲冷水 指2024最可能兩個桃園市長對決

2019-12-12 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top