影／國民黨台南區黨部疑遭置爆裂物 賴清德：暴力不能容許

民進黨副總統候選人賴清德下午到台南新市、永康立委第四選區陪同參選人林宜瑾，參拜選區各大廟宇。被問到遠航無預警停航，爆出前交通部政務次長張政源同意遠航將存放於信託專戶的現金減半。賴清德表示，相關部會應該公開說明清楚；張政源現任台鐵管理局長，曾任台南市副市長，是賴清德擔任台南市長時部屬。

賴清德說，遠航停航對社會衝擊非常大，交通部和勞動部一定要保護勞工的權益，同時對旅客權益要有保障，他建議立法院要考慮就制度面想辦法避免類似的情形發生。

另國民黨台南市後壁區黨部昨天遭人置放疑似爆裂物，賴清德說，台灣是民主自由的國家，經過幾十年的奮鬥，才有今天的成果，大家要珍惜，不僅不能賄選，暴力更是不能容許，大家要理性和平地進行君子之爭，讓國人選賢與能，這才是國家和人民之福，至於案情，應該請相關單位說明。

賴清德近來頻頻為子弟林宜瑾站台，一再喊出「只要這一席贏了，台南市就能全壘打，立法院就能過半」，顯示這個選區選情一如地方預期十分緊繃。

賴清德首站到新市「新店清保宮」，賴清德表示這是他第三次來到清保宮，感謝鄉親一路支持，希望也能力挺林宜瑾。

賴清德表示，希望鄉親愛花及盆，支持林宜瑾，到立法院一定有能力為新市在地爭取建設，野百合到現在一直為民主打拚。

賴清德表示，他和小英抽到3號，代表三張選票顧台灣，支持民進黨，過半蔡英文更有力面對中國的威脅併吞。蔡英文長照，小孩由阿扁3000到5000元。農業也推職災保險，要六席全壘打，過半守護台灣。