立院三讀 違法都市計畫訴訟救濟程序更完備

立法院院會今天三讀「行政訴訟法」部分條文修正草案，將都市計畫審查程序更加完備，未來民眾若受違法的都市計畫損害自身權利時，可提起訴訟作為救濟管道。

過去都市計畫因屬於法規性質，並非行政處分，民眾就算受都市計畫損害權利，仍須等到行政處分程序走完後，才可以依行政訴訟法提起撤銷訴訟。對此，司法院表示，為使人民財產權及訴訟權等權利受及時、有效、完整的保障，當權利因都市計畫而受到侵害時，可以及時提起訴訟請求救濟等，以及為落實司法院釋字第742號解釋意旨，因此提案修法。

三讀條文明定，在行政訴訟法中增訂1章「都市計畫審查程序」，規範原告、被告的資格及訴訟要件等。修法後，一般民眾、地方自治團體或其他公法人，認為行政機關依都市計畫法發布的都市計畫違法，而損害到自身權利或法律上利益者，得以向管轄的高等行政法院提起訴訟，並以核定都市計畫的行政機關為被告，請求宣告該都市計畫無效。

三讀條文指出，都市計畫審查訴訟的起訴時間，應於都市計畫發布後1年之不變期間內提起；但若發生違法原因者，應自原因發生的時間點起算；而被告收受起訴狀後，應於2個月內重新檢討原告請求宣告無效的都市計畫是否合法。