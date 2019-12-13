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高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？

2019-12-13 13:13聯合報 記者周志豪／台北即時報導

民進黨昨天發布「給台灣一封信」影片，其中高雄版本以「台灣對不起」為主題，民進黨立委管碧玲稱，高雄人對不起台灣是普遍的心情。國民黨總統候選人韓國瑜競選總部上午回擊，反問高雄人為什麼沒有投民進黨就要道歉？這個影片怎麼回事？

「我的老天爺」，韓競選總部總發言人王淺秋表示，民進黨在高雄市長選戰落敗，不反省為什麼高雄人放棄民進黨票投其他人，是不是20年執政讓高雄人不滿，卻倒過來質疑、羞辱、消費選民，說高雄人對不起台灣，多麼傲慢、可怕、反民主。

王淺秋說，民主的價值就是尊重多數人選擇，今天只是沒投給民進黨，就綠色恐怖，就要高雄人道歉，高雄人對不起台灣嗎？敗選都是「they」的錯，永遠不懂反省的「民主退步黨」，可惡至極的反民主心態，消費選民高雄人不生氣嗎？管碧玲應該道歉。

王淺秋舉例，韓國瑜力推愛情摩天輪建設，有7家國際廠商投標，港務公司都已經簽三方協議同意書，卻因交通部卡住被打回重練，是誰在卡高雄建設？韓市府要高雄大機場、自由經貿區，全被中央酸言酸語當沒發生過，這叫民進黨政府對得起高雄人？

韓競總發言人鄭照新說，民進黨台中市長敗選，蔡總統稱台中人欠連任失利前市長林佳龍道歉；民進黨2016年花蓮市長補選失利，立委段宜康稱沒法假裝不鄙視花蓮選民，難道選民沒投民進黨就該被鄙視，這就是民進黨看不起選民、貪婪奪權政黨本質。

韓國瑜競選總部策略小組成員戴錫欽表示，高雄、台中與花蓮人都沒錯，民主國家只有政黨政府會對不起人民，人民的選擇政府應謙卑接受；批評管碧玲才應該好好面對與卡神楊蕙如關係，不要再閃避。

民進黨昨天發布「給台灣一封信」影片，其中高雄版本以「台灣對不起」為主題，民進黨立...
民進黨昨天發布「給台灣一封信」影片，其中高雄版本以「台灣對不起」為主題，民進黨立委管碧玲更稱，高雄人對不起台灣是普遍的心情。國民黨總統候選人韓國瑜競選總部上午回擊，反問高雄人為什麼沒有投民進黨就要道歉？這個影片怎麼回事？記者周志豪／攝影
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民進黨韓國瑜管碧玲

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