立院三讀 間諜罪最重無期徒刑終身追訴

立法院院會今天三讀通過《國家情報工作法》部分條文修正案，這也是繼國安五法、《反滲透法》逕付二讀後，再度修法加重涉犯間諜罪刑度，最重無期徒刑，追訴期終身。

民進黨立院黨團今天上午甲級動員，挾人數優勢讓《情工法》修正案完成三讀。依《情工法》修正後規定，若從事間諜行為，將情資來源、情報人員身分、行動、通訊安全等重要訊息，洩漏、交付給外國勢力與境外敵對勢力，原可處七年以上有期徒刑，修正後刑期提高至無期徒刑或十年以上有期徒刑，追訴期改為終身。

另外，這次修法也將情報機關蒐集偵防業務範圍，增列「關鍵技術產業」，情報機關偵防國安資訊的範圍從原政治軍事範圍擴大到經濟範圍；至於擁有網路戰聯隊的「國防部資電作戰指揮部」則視同情報機關。修法並大幅加重現役、或退離職未滿五年情報人員涉犯間諜案的刑責。

修法也通過情報人員或情報協助人員假借第九條及第十條職務掩護措施之權力機會或方法而犯罪者，加重其刑至二分之一。犯前項之罪，圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。

若違法洩漏或交付第八條第一項資訊者，將處七年以上有期徒刑；違法刺探或收集者，處三年以上十年以下有期徒刑；違法毀棄、損壞、或隱匿，處三年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。

三讀條文新增第32條之1，排除刑法第80條追訴權行使期間規範，取消「間諜行為」追訴權時效上限，將從事間諜行為列為終身追訴罪刑。