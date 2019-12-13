親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
花生之亂大亂鬥
反滲透法將闖關
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

「韓國瑜總統後援會」等逾兩百社團被消失 臉書：違反守則

薯條倒餐盤這樣吃 速食店員工揭真相：母湯啊

立院三讀 間諜罪最重無期徒刑終身追訴

2019-12-13 14:11聯合晚報 記者林麗玉╱台北報導

立法院院會今天三讀通過《國家情報工作法》部分條文修正案，這也是繼國安五法、《反滲透法》逕付二讀後，再度修法加重涉犯間諜罪刑度，最重無期徒刑，追訴期終身。

民進黨立院黨團今天上午甲級動員，挾人數優勢讓《情工法》修正案完成三讀。依《情工法》修正後規定，若從事間諜行為，將情資來源、情報人員身分、行動、通訊安全等重要訊息，洩漏、交付給外國勢力與境外敵對勢力，原可處七年以上有期徒刑，修正後刑期提高至無期徒刑或十年以上有期徒刑，追訴期改為終身。

另外，這次修法也將情報機關蒐集偵防業務範圍，增列「關鍵技術產業」，情報機關偵防國安資訊的範圍從原政治軍事範圍擴大到經濟範圍；至於擁有網路戰聯隊的「國防部資電作戰指揮部」則視同情報機關。修法並大幅加重現役、或退離職未滿五年情報人員涉犯間諜案的刑責。

修法也通過情報人員或情報協助人員假借第九條及第十條職務掩護措施之權力機會或方法而犯罪者，加重其刑至二分之一。犯前項之罪，圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。

若違法洩漏或交付第八條第一項資訊者，將處七年以上有期徒刑；違法刺探或收集者，處三年以上十年以下有期徒刑；違法毀棄、損壞、或隱匿，處三年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。

三讀條文新增第32條之1，排除刑法第80條追訴權行使期間規範，取消「間諜行為」追訴權時效上限，將從事間諜行為列為終身追訴罪刑。

間諜國安民進黨反滲透法情資

延伸閱讀

陸委會：正常兩岸交流 反滲透法不罰

陸委會：將加強防堵境外勢力在地協力者

相關新聞

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

立院三讀 違法都市計畫訴訟救濟程序更完備

2019-12-13 15:13

台諾簽署航空服務協定 蔡英文盼開設兩國航線

2019-12-13 15:01

百年來第一次 蔡英文國宴款待諾魯總統臭豆腐

2019-12-13 14:25

高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？

2019-12-13 13:13

何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了

2019-12-13 12:44

台灣規畫六都 柯文哲再轟：怎麼選出最爛的來做

2019-12-13 11:52

阿扁點名參選2024 鄭文燦回應了

2019-12-13 11:46

影／柯文哲：阿扁少算一樣 政治文化可能被柯文哲改變

2019-12-13 11:44

立院三讀 涉間諜罪最重無期徒刑終身追訴

2019-12-13 11:42

蒐整社群情資惹議？ 國安局公開情報中心遭下令裁撤

2019-12-13 11:40

影／阿扁預言少算一樣？柯文哲：我可能改變台灣政治文化

2019-12-13 11:37

徐國勇：難民法立法院提案中 尊重立院程序

2019-12-13 10:24

替子弟兵站台 陳菊：40年前的今天我因美麗島事件被捕

2019-12-13 09:15

柯文哲選2024？扁預言主角不是他 是這兩強對決

2019-12-13 08:00

台灣年輕人的未來被賣掉了？ 王明鉅：民進黨把錢還來

2019-12-13 07:56

一件2020元 民進黨飛行夾克15分鐘400件賣光

2019-12-13 00:27

挺陳宜民、陳玉珍！蔡正元：國民黨絕不拋棄同志

2019-12-12 22:38

台北更需要基隆？柯文哲：沒有錯啊！首都生活圈

2019-12-12 21:30

扁澆柯文哲冷水 指2024最可能兩個桃園市長對決

2019-12-12 20:10

柯P、賴神bye bye？阿扁預言：2024是鄭文燦PK朱立倫

2019-12-12 19:36

中廣資產土地將移轉國有 法院裁准停止執行確定

2019-12-12 17:52

全國性政治團體轉政黨 內政部：給予4個月補正期限

2019-12-12 17:48

陸委會：近4年陸客違規來台232案遭停權

2019-12-12 17:44

考委提議釋憲 考試院：並非院方立場

2019-12-12 17:37

防中國人士非法來台 內政部：全面清查人民團體

2019-12-12 17:20

國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動！

2019-12-12 17:15

綠智庫民調出爐 外交部滿意度居末

2019-12-12 17:07

藍批錯誤能源施政 將拖垮民生經濟

2019-12-12 15:58

內政部：高雄橋頭科學園區2021年底可選地設廠

2019-12-12 15:55

別再發「選舉雞排文」了 法務部：轉給地檢署蒐證認定

2019-12-12 15:54

影／聯醫做假帳？柯文哲叫屈：又是哪個楊蕙如帶風向？

2019-12-12 15:48

侯友宜是2024潛在對手？朱立倫酸柯文哲：失敗主義者

2019-12-12 15:23

影／北北基非誰併誰 林右昌提兩方案籲北市伸溫暖雙手

2019-12-12 14:54

任期將縮短 考委大反彈

2019-12-12 14:12

曾銘宗赴北檢 控告吳釗燮妨礙公務

2019-12-12 14:08

影／國民黨團反告外交部 曾銘宗：吳釗燮妨礙公務、誣告

2019-12-12 14:04

農漁民比照軍公教月領退休金 侯友宜：要考慮國家財政

2019-12-12 13:56

柯文哲暗示2024藍營最強 侯友宜：餿主意嘜相害

2019-12-12 13:46
看更多

熱門文章

柯文哲選2024？扁預言主角不是他 是這兩強對決

2019-12-13 08:00

影／爆2千6「人情職位」啃食財政！李四川挺韓原因曝光

2019-12-12 15:19

台灣年輕人的未來被賣掉了？ 王明鉅：民進黨把錢還來

2019-12-13 07:56

熱點風雲／網紅陳柏惟vs.消波塊顏寬恒 台中二選區拚空戰更拚陸戰

2019-12-12 23:39

柯P、賴神bye bye？阿扁預言：2024是鄭文燦PK朱立倫

2019-12-12 19:36

影／被批失言 張善政：網路霸凌

2019-12-13 10:38

韓國瑜：高雄人為何要說對不起 是民進黨對不起高雄

2019-12-12 23:42

韓國瑜民調越輸越多？黃暐瀚：蓋牌是避免有人作弊

2019-12-13 11:22

孫大千：午夜夢迴 吳釗燮對得起蘇啟誠在天之靈嗎？

2019-12-13 12:09

沒搞錯？李彥秀大戰高嘉瑜 比誰是吃貨

2019-12-13 09:00

【重磅快評】王定宇有魔咒？國民黨太缺「謝龍介」了

2019-12-12 16:24

影／F-16投放雷射導引炸彈燬靶艦 莒光園地軍武片火光滿格

2019-12-12 20:43

謝龍介改雞排祭品文 韓沒贏到90萬票就捐30萬元

2019-12-13 00:36

國民黨發動「全民尋找楊蕙如」 知情人士：楊沒出國啦

2019-12-12 18:50

【即時短評】朱立倫扮引擎 韓國瑜手感漸順

2019-12-13 10:38

張花冠吳芳銘政治拍檔 嘉義縣立委選戰分道揚鑣打對台

2019-12-12 16:31

一件2020元 民進黨飛行夾克15分鐘400件賣光

2019-12-13 00:27

中廣資產土地將移轉國有 法院裁准停止執行確定

2019-12-12 17:52

韓國瑜「落跑」選總統原因？柯文哲：前市長負債3000億

2019-12-13 13:38

楊蕙如迄今神隱 國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動

2019-12-12 17:15

別再發「選舉雞排文」了 法務部：轉給地檢署蒐證認定

2019-12-12 15:54

發「雞排文」涉賄選？ 法務部：轉檢方蒐證認定

2019-12-13 00:51

卓榮泰：韓國瑜刻意挑起對立 張善政昨晚應徹夜難眠

2019-12-13 09:58

高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？

2019-12-13 13:13

影／張善政批蔡英文沒小孩 柯文哲：輪到他也被別人善後

2019-12-12 21:47

向雞排掰掰了 謝龍介錄影片說明修改雞排文立場

2019-12-13 13:42

大陸乞丐用支付寶、台鐵驗票打孔 宋楚瑜：丟不丟人啊

2019-12-13 13:38

引用電影「金智英」 呂秋遠批張善政：這是副總統的格調嗎？

2019-12-13 10:44

談卡神案扯韓國瑜 作家嘲諷：小英轉移話題讓人佩服

2019-12-13 09:56

收回遭誤解歧視發言 張善政：網路斷章取義到霸凌地步

2019-12-13 11:20

台北更需要基隆？柯文哲：沒有錯啊！首都生活圈

2019-12-12 21:30

韓國瑜：芒果乾吃完了 難民法怎麼還不上桌？

2019-12-12 22:39

美亞太助卿：關切台灣選舉、內部事務遭干預

2019-12-13 06:19

張善政指賭盤勝負5％ 綠嗆違法

2019-12-13 00:41

謝龍介不請雞排了！黃偉哲：煮熟到手的雞排飛掉了

2019-12-13 11:17

圖表Q&A／看看居住縣市有幾席？113席立委如何分配有玄機

2019-12-13 09:16

何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了

2019-12-13 12:44

挺陳宜民、陳玉珍！蔡正元：國民黨絕不拋棄同志

2019-12-12 22:38

宋楚瑜痛批馬英九、蔡英文 你們對得起蔣經國嗎？

2019-12-13 12:30

北港朝天宮董座神隱 韓國瑜：董事長有事先離開

2019-12-12 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top