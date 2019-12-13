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何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了

2019-12-13 12:44聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

立法院前院長王金平今天現身雲林，為國民黨雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞加油打氣，王金平表示，他與團隊現在分工全力為國民黨候選人輔選，已經在幫韓國瑜了，國民黨總統候選人韓國瑜明將在雲林造勢，王金平說，他另有行程無法參加，記者問兩人何時會同台，王金平說「看因緣」。

王金平說，現在他的團隊與助理都在各地輔選，全台走透透，加強國民黨的作戰能力，這樣也是在幫忙國民黨的總統候選人，他因明天在高雄有行程，所以不會參加韓國瑜在雲林的造勢活動，兩人何時同台，他不知道，「看因緣」，強調「我們的助理、團隊已經在幫他了」。

王金平在謝淑亞競選總部展現人氣，現場許多民眾爭相合照，大家高喊「韓國瑜凍蒜」，王金平也順應比著「2」號手勢。

王金平強調，謝淑亞有雲林縣議員的民意代表經驗，還曾當過古坑鄉長、斗六市長等行政首長資歷，是最值得支持的立委候選人，王金平表示，他和謝淑亞的公公及先生都是好朋友，累積數十年的交情，希望大家一起來支持謝淑亞，讓她順利進入立法院，守護雲林。

王金平隨後到斗六朝龍宮參拜，他說，朝龍宮主委陳文雄為了他先前要參選總統，跑遍全台供奉玄天上帝的廟宇，為他祈福，讓他很感動，今天特別來感謝他，雖然沒有取得機會參選總統覺得遺憾，但沒有選總統沒有關係，「我會用我的歷練、經驗，繼續為國家貢獻」，現在覺得安然自在，一切都放下了，用最快樂的心幫助國民黨的立委候選人，未來會超越藍綠影響領導人的施政，讓他們走向中道。

前立法院長王金平（左）今天現身雲林，為國民黨雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞（右）...
前立法院長王金平（左）今天現身雲林，為國民黨雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞（右）加油打氣。記者陳雅玲／攝影
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前立法院長王金平（中）今天現身雲林，為國民黨雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞（右）...
前立法院長王金平（中）今天現身雲林，為國民黨雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞（右）加油打氣。記者陳雅玲／攝影
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前立法院長王金平（前排右三）到雲林斗六朝龍宮參拜，他說，朝龍宮主委陳文雄（前排右...
前立法院長王金平（前排右三）到雲林斗六朝龍宮參拜，他說，朝龍宮主委陳文雄（前排右四）為了他先前要參選總統，跑遍全台供奉玄天上帝的廟宇，為他祈福，讓他很感動。記者陳雅玲／攝影
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前立法院長王金平在謝淑亞競選總部展現人氣，現場許多民眾爭相合照，大家高喊「韓國瑜...
前立法院長王金平在謝淑亞競選總部展現人氣，現場許多民眾爭相合照，大家高喊「韓國瑜凍蒜」，王金平也順應比著「2」號手勢。圖／謝淑亞競選總部提供
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王金平韓國瑜國民黨

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