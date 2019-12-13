國安局今起向各組正、副總統候選人進行國安簡報

國家安全局上午表示，今天起將陸續邀請向各組總統、副總統候選人前往陽明山局本部，簡報國家安全局簡介及安全情勢分析。

國家安全局表示，自民國89年第10任總統、副總統選舉，即建立向各組總統、副總統候選人施行「國家安全局簡介暨安全情勢分析」簡報機制。

國安局說，今年援例安排第15任總統、副總統各組候選人於12月13日至12月30日，擇日前往國安局聽取簡報。