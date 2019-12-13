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嘉縣立委參選人未獲國民黨提名 政見黨徽被要求換國旗

2019-12-13 12:03聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣第一及第二選區共10名立委參選人，資格及政見已經中選會審查通過，其中第二選區(山區)國民黨開放參選未提名，唯一登記黨內初選的參選人許能通未獲政黨推蔫書，以無黨籍參選，但他在政見欄印黨徽，縣選委會認為黨徽是國民黨專屬，要求更換，經協調，最後黨徽更換成國旗。

選委會說，10名立委參選人18日上午9點在選委會統一抽籤，10人參選資格都審查通過，政見部分，除參選人許能通未獲政黨推蔫書，政見欄黨徽更換成國旗外，餘參選人的政見文字及圖案、ＱＲＣＯＤＥ都審查通過， 將統一印製在選舉公報。

山區立委選戰激烈，嘉縣的總統候選人韓國瑜及立委參選人王啟澧聯合競選總部主委翁重鈞、台南市議員謝龍介，以及國民黨山區議員林于玲及吳思蓉都為無黨參選人林國慶站台，連朴子出身新北市長侯友宜也錄宣傳帶，為林國慶助選，大咖紛紛站台或「獻聲」，傳出國民黨禮讓林國慶，操作棄保效應，但縣黨部否認。

對此，許能通臉書說，他參選，苦情但不悲情，雖然被黨中央背叛、被黨中央黑箱，但他無懼，最後30天，是他的最終考驗，也是選民智慧的最後抉擇，咱山區要告別派系、告別政黨惡鬥，消滅派系亦或是派系復辟，就看這一次。

最後30天，有人開始操作棄保，找大咖來站台，要求選民含淚投票，投給明明不是最支持，但聲稱會贏的人。這種棄保，是對選舉最惡劣的操弄，沒本事爭取多數的選民，只好出這招來混淆視聽。最後30天，不分黨派色彩，不分派系淵源，只要山區大團結，就能讓他勝選。

嘉義縣山區立委選舉，未獲國民黨提名的許能通，以無黨籍參選，如同苦行僧徒步拜票。圖...
嘉義縣山區立委選舉，未獲國民黨提名的許能通，以無黨籍參選，如同苦行僧徒步拜票。圖／取自許能通臉書
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唯一登記嘉義縣山區黨內立委初選的參選人許能通，未獲政黨推蔫書，以無黨籍參選，但他...
唯一登記嘉義縣山區黨內立委初選的參選人許能通，未獲政黨推蔫書，以無黨籍參選，但他在政見欄印黨徽，縣選委會認為黨徽是國民黨專屬，要求更換為國旗。記者魯永明／翻攝
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林國慶國民黨選委會

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