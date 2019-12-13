避免去年九合一之亂 中選會2020大選計票動員約二千人

中選會上午正式公告第15任總統副總統選舉候選人名單，並宣告2020總統大選法定競選活動明天起跑。因應去年九合一選舉開計票爭議，中選會上午表示，電腦計票系統已經四次全國性模擬演練，這次選舉也將選舉動員約二千人電腦計票、統計工作。

中選會主委李進勇指出，這次選舉作業，電腦計票系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數；也經由專業資安公司測試及行政院資通安全處複查，進行四次全國性模擬演練。

李進勇說，本次選舉動員約二千人電腦計票登入與統計相關工作，投開票當日中華電信在也會動員近千名人力進駐中華電信監控指揮中心、中央選情中心、各直轄市、縣市選舉委員會選情中心及各公所選務作業中心，全面監控計票使用到的設備與網路。

李進勇強調，這次選舉開計票作業過程一定公開透明，投票日每個投開票所都有監察員，由政黨或候選人推薦，監察投開票過程。開票完也會指派專人將投開票報告表送往選務作業中心，再登錄到中央電腦計票系統，並同步傳送至查詢網站，供各界查詢。

李進勇表示，法定競選活動期間將自明日起至明年1月10日止，總共28日；競選活動期間每日競選活動時間自上午7時起至下午10時止。

李進勇指出，自明天起，報紙、雜誌所刊登的競選廣告，應於該廣告中載明刊登者姓名；候選人印發宣傳品應親自簽名，政黨應載明政黨名稱；宣傳品張貼，限於候選人競選辦事處、政黨辦事處及宣傳車輛。

李進勇說，政黨及任何人除經直轄市、縣市政府公告供候選人或政黨使用之地點外，不得於道路、橋梁、公園、機關構、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。

此外，選舉公告發布之日起至投票日10日前有關候選人或選舉民調發布，應載明負責調查單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。投票日前10日至投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述民調。