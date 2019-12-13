台灣規畫六都 柯文哲再轟：怎麼選出最爛的來做

台北市長柯文哲提出基隆若要最大發展就是併入台北市；基隆市長林右昌昨天說，可以思考北北基重劃為3個或2個直轄市。對此，台北市長柯文哲今受訪指出，那時候的經建會，一定有很完整的評估報告，有好處、壞處，這才是台灣社會要去檢討的，一個評估制度，有優點缺點，結果選出一個最爛的出來做，這才是台灣社會要檢討的。

至於北北基「多一都」變3個直轄市？柯文哲說，不是這樣單獨回答，整個台灣的國土規畫絕不是現在這個六都，這歷史上要去檢討，怎麼會讓國家選出一個最爛的制度存在，這才是很奇怪。 台北市長柯文哲。記者楊正海/攝影 分享 facebook