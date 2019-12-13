蒐整社群情資惹議？ 國安局公開情報中心遭下令裁撤

在立法院院會通過「國家情報工作法」修訂之際，國安局證實，局長邱國正月前下令裁撤扁執政時期設立至今已運作十餘年的「公開情報中心」，人員歸建原單位，相關業務轉移專責情報研析的國安局第四處承接。這項業務調整於本月1日生效。

根據國安局局務規程，公開情報中心掌理事項包括：統合、指導、協調、支援有關機關執行公開情報工作事項；國安局公開情報蒐研有關事項；公開情報蒐研系統建置與管理有關事項；公開情報合作的策劃與執行事項；國安局掩護機構之管理及工作開展有關事項；其他有關公開情報蒐研合作及掩護機構管理等事項。所屬主任、副主任與組長都須接受定期忠誠查核。

接管公情中心業務的國安局第四處，則是掌理整合國家人員情報、電訊情報、空間情報、公開情報等資源，執行戰略情報研析工作的單位。

根據美方情報系統研究，所有情報中有90%是來自公開情報，只有10%的情報是透過秘密管道獲取。基於這個分析，扁執政期在國安局前局長許惠佑任內，比照美國中央情報局作業模式所設立公開情報中心，專責從公開資訊中析取情報，並自一、二、三處調用人力逐步擴編，成為國安局情報的重要供給中心，近10年也專責監控公開發表的國內外媒體資訊，如臉書丶推特等公開社群網路，多次引發外界關注。

國安局前局長彭勝竹在去年11月到立法院答詢時，披露國安局確針對社群網站、媒體資訊進行蒐集，雖強調只是作資料了解，不對特定目標進行監控，但仍引發外界關切，被質疑監控追蹤網路社群。