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影／阿扁預言少算一樣？柯文哲：我可能改變台灣政治文化

2019-12-13 11:37聯合報 記者楊正海／台北即時報導

前總統陳水扁昨天在臉書貼文，認為柯文哲已經錯過2020年的大好機會，2024年應該是兩個桃園市長的PK，民進黨的鄭文燦VS國民黨的朱立倫可能性最大。對此，台北市長柯文哲上午參加大龍市場開幕，對此表示，阿扁總統還是對政治很敏銳，歷史是少數人創造的，如果按目前的狀況，阿扁總統是對的，但他少算一樣，台灣政治文化是有可能被柯文哲改變的。

柯文哲說，幾個月前他去找阿扁總統，阿扁很驚訝說「你為什麼不選」，他說台灣今天需要的是明治維新、不是義和團，這種政治沒有改變，誰來當總統都沒有用，他還跟扁講很久，買票還可以影響選舉，花大錢去控制媒體，還可以影響選舉，選不出什麼好總統，他要改變的是台灣的政治文化，阿扁說，2020沒辦法改變，2024也沒有辦法解決。柯文哲說，當時他跟阿扁說，人總是因有夢想而偉大，「你要讓我試試看」。

至於會不會是兩個市長的戰爭，是朱立倫對鄭文燦？柯文哲說，現在看當然是這樣，台灣打傳統的選戰，還是要大批的金錢，要政黨的組織動員，特別所謂的組織票，以現在的狀況是這樣，但希望未來4年內台灣政治的文化能劇烈的改變。

媒體問柯，認為2024是鄭文燦對上朱立倫？柯文哲說，他講過，每天做認真，做自己該做的事，時間到了再來講。做不一定會成功，不做一定不會成功。媒體追問柯，會不會很驚訝不是賴清德，而是鄭文燦？ 柯文哲說，阿扁總統還是對政治很敏銳，歷史是少數人創造的，如果按目前的狀況 阿扁總統是對的，但他少算一樣，台灣 政治文化是有可能被柯文哲改變的。

媒體問柯，所以2024還是有機會 ？柯文哲說，試試看，「照我們的夢想去做」 ；至於2024會不會親自出來改變？柯文哲說，要改變的是台灣的政治文化，像今天啟用的大龍市場這棟大樓，花了4年時間，要是他沒有連任，連看都看不到。

台北市長柯文哲上午參加大龍市場開幕後受訪。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午參加大龍市場開幕後受訪。記者楊正海/攝影
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柯文哲鄭文燦朱立倫陳水扁2020選舉

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