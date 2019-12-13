影／阿扁預言少算一樣？柯文哲：我可能改變台灣政治文化

柯文哲說，幾個月前他去找阿扁總統，阿扁很驚訝說「你為什麼不選」，他說台灣今天需要的是明治維新、不是義和團，這種政治沒有改變，誰來當總統都沒有用，他還跟扁講很久，買票還可以影響選舉，花大錢去控制媒體，還可以影響選舉，選不出什麼好總統，他要改變的是台灣的政治文化，阿扁說，2020沒辦法改變，2024也沒有辦法解決。柯文哲說，當時他跟阿扁說，人總是因有夢想而偉大，「你要讓我試試看」。

至於會不會是兩個市長的戰爭，是朱立倫對鄭文燦？柯文哲說，現在看當然是這樣，台灣打傳統的選戰，還是要大批的金錢，要政黨的組織動員，特別所謂的組織票，以現在的狀況是這樣，但希望未來4年內台灣政治的文化能劇烈的改變。

媒體問柯，認為2024是鄭文燦對上朱立倫？柯文哲說，他講過，每天做認真，做自己該做的事，時間到了再來講。做不一定會成功，不做一定不會成功。媒體追問柯，會不會很驚訝不是賴清德，而是鄭文燦？ 柯文哲說，阿扁總統還是對政治很敏銳，歷史是少數人創造的，如果按目前的狀況 阿扁總統是對的，但他少算一樣，台灣 政治文化是有可能被柯文哲改變的。