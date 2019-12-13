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徐國勇：難民法立法院提案中 尊重立院程序

2019-12-13 10:24聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

香港反送中抗爭，不少香港籍學生留在台灣或香港人需國際援助，立法院也正提案「難民法」修法。對此內政部部長徐國勇表示，尊重立法院及委員的提案程序，但在沒有難民法之前，國內的相關法令，也都把相關的問題處理的很好。

內政部部長徐國勇今天上午，到桃園市大溪區員樹林三元宮參加安座大典。對香港難民問題，徐國勇尊重立法院修難民法法程序外，桃園市府跨局處成立「友善香港小組」，就移民、居住、教育、產業幾個層面來協助港澳人士，徐國勇也表尊重。

徐國勇表示，除各地方政府友善香港援助外，陸委會也有一個專門小組，專責處理港澳事宜，層級比地方小組還要高一階，若地方有疑問或需要協助的地方，也可尋求陸委會專責小組管道。

內政部部長徐國勇（中）表示，尊重立法院推動難民法的程序，目前陸委會也有專責小組協...
內政部部長徐國勇（中）表示，尊重立法院推動難民法的程序，目前陸委會也有專責小組協助處理港澳事宜。記者張弘昌／攝影
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徐國勇難民陸委會反送中

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