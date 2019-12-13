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替子弟兵站台 陳菊：40年前的今天我因美麗島事件被捕

2019-12-13 09:15聯合報 記者楊正海／台北即時報導

總統府秘書長陳菊上午替子弟兵、台北市立委參選人許淑華在忠孝東路、松山路「站路口」拜票，陳菊說，今天是12月13日，40年前的今天，剛好是美麗島事件後她遭到逮捕的日子，40年後的今天替許淑華站路口拜票加油打氣，意義特別大。

陳菊說，她的世代，台灣是戒嚴時代，她們要求國會全面改選、解除戒嚴、開放黨禁報禁、總統直接民選，這是民主國家基本的內涵，但40年前的今天，她因這樣的主張被以叛亂罪軍法審判，那是當代的要承擔和責任，現在的世代已經不一樣，是要如何讓台灣民主深化，社會有公平競爭的機會，讓台灣更自由民主，維護主權，這是這個世代要承擔的。

陳菊指出，她相信許淑華和小英總統一樣，維護主權、民主讓台灣更安全，特別來為她加油打氣，希望民眾支持誠懇、努力的許淑華，讓她進入國會，讓改革能推進。

陳菊說，許淑華代表新世代，在松信區艱難的選區，但她在議會的表現，得到選民高度認同，周六、周日她有攤販式服務，就在市場內，民眾有困難都可以找到她。

許淑華說，對花媽來支持很感動，尤其花媽對台灣民主的貢獻有目共睹，享有這樣的成果要更珍惜，看到香港 事件，讓她更有感而發，希望台灣不要跟香港一樣，希望有一股力量一直讓台灣更民主自由前進的力量希望民眾用選票來支持民進黨，投票投給全世界看。

許淑華和陳菊同屬新潮流系，算是花媽子弟兵，許淑華說，她最欣賞花媽造勢場合的主持風格，無人能勝過花媽 。另外，在專業領域上，花媽在高雄執政多年，替高雄帶來幸福感，現在當總統府祕書長，必須扮演溝通協調工作，也不是一般人能做，溝通協調能力，這些都是晚輩要學習的。現在很多政黨都攻擊花媽，但她有風度、包容，不口出惡言，都是要學的地方。

總統府祕書長陳菊上午替子弟兵、台北市立委參選人許淑華站台。記者楊正海/攝影
總統府祕書長陳菊上午替子弟兵、台北市立委參選人許淑華站台。記者楊正海/攝影
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許淑華陳菊香港

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