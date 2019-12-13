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台灣年輕人的未來被賣掉了？ 王明鉅：民進黨把錢還來

2019-12-13 07:56聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

核四龍門電廠啟封商轉公投通過28萬人連署的門檻，成案了，2021年八月要進行公民投票。台大醫院前副院長王明鉅說，民進黨的能源政策，全是架構在謊言上，代價是未來20年，四口之家每年要付出5萬元電費，連付20年。一共付出100萬，他痛批民進黨，沒有權利賣掉全台灣年輕人的未來，「民進黨，把錢還給年輕人！」

王明鉅在臉書貼文指出，他們說，2025廢核是全民共識。這是589萬人用公投否決的謊言。他們說，2025廢核不會漲電價。這是被經濟部長自己打臉的謊言。他們說，2025廢核不會缺電。這是用全國公務員揮汗上班，用更多的燃油燃煤發電戳破的謊言。

民進黨要求核四公投。這更是徹頭徹尾的謊言。民進黨早就踐踏了自己的理念，根本不敢再提核四公投。更把核四封鎖起來。

連要替2025非核家園的能源政策背書的「106年全國電力資源供需報告」，裡面的2025發電量預估也是為了替再生能源取代核電，要讓大家相信不會缺電而明顯錯誤預估的謊言。

最可笑的是，這本依照電業法第91條規定必須公開的報告，可能因為的錯誤太多，現在也被民進黨自己下架了。

「核四龍門電廠啟封商轉」的公投連署人數，已經通過28萬人連署的門檻。2021年八月要進行公民投票。公民投票才是台灣民主與守護台灣的神聖權力。

要進行核四啟封商轉公投，人民當然有知道核四到底是什麼狀況的權力。請民進黨政府經濟部與台電公司，立即開放核四龍門電廠給全國民眾參觀。這是全台灣人民花了3000億的電費，以及1000位以上的工程師，辛勤付出了十幾年的努力為台灣所作的偉大建設，能為台灣提供10%的電力，能讓全部燒煤的台中火力發電廠一半的燃煤機組全部停機。

用這些謊言建構出的錯誤能源政策的代價是，未來20年，全台灣所有的人，每年要為了這個錯誤的能源政策付出5兆元。一個四口之家的媽媽爸爸，全家人每年要付出5萬元，一直付，一直付，連付20年。一共付出100萬。

他計算過，2025電價大漲，光是台大醫院一年就要多付超過1億的電費。多付超過1億的電費。全台灣的500家醫院每年要多支出的電費，將超過25億元。這些錢拿來給過勞的醫療人員加薪加獎金，不是更好嗎?為什麼要拿去付給賣電的外國廠商呢?

王明鉅痛批，民進黨，你們沒有權力賣掉全台灣年輕人的未來。民進黨，把錢還給年輕人。

王明鉅說，蔡政府的能源政策，全是架構在謊言上，代價是四口之家每年要付出5萬元電費...
王明鉅說，蔡政府的能源政策，全是架構在謊言上，代價是四口之家每年要付出5萬元電費，連付20年。一共付出100萬，把全台灣年輕人的未來賣掉了。圖／本報系資料照
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民進黨核四公投再生能源王明鉅2020選舉

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