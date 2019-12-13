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一件2020元 民進黨飛行夾克15分鐘400件賣光

2019-12-13 00:27聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨昨晚開賣「護國保台」飛行夾克，一件2020元，開賣15分鐘就搶光，總共賣出400件。民進黨強調，護國保台的第一步就是穿上這件抗寒、防風及防滲透的夾克；許多民進黨支持者因搶不到紛紛哀號。

日前有人質疑民進黨模仿國民黨穿上飛行夾克，也遭民進黨發言人李晏榕駁斥，強調民進黨在今年9月28日黨慶就已經集體穿上台灣製造的飛行夾克，背章也用老鷹及玉山，象徵蔡英文總統翱翔保護台灣領空。

民進黨開賣戰袍。圖／取自臉書
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民進黨開賣戰袍。圖／取自臉書
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民進黨國保蔡英文

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