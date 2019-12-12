挺陳宜民、陳玉珍！蔡正元：國民黨絕不拋棄同志

國民黨立委赴外交部抗議引發互控風波不止。針對立委陳宜民遭綠營質疑圍剿，國民黨義務副秘書長蔡正元今晚在臉書鄭重聲明全黨立場，就是：國民黨絕不會、也不該拋棄上戰場的同志。

蔡正元指出，上戰場就有受傷的風險，當得知吳釗燮破壞民主機制，找警察阻擾立委進外交部時，雖然事前完全不知此事

，但他立即判斷，民進黨在設計製造新的糾紛，來轉移人民對楊蕙如的憤怒，因此保護這些戰場上的立委，就是黨最重要的任務。

蔡正元表示，果不其然，綠營和綠媒全力攻擊陳宜民推拉「女警」，，陳玉珍、林奕華入「重症病房」，把這種小事大聲嚷嚷，跟那些製造假車禍詐財的人ㄧ樣的大聲叫喊。

蔡正元說，綠營和綠媒充份利用台灣弱智的媒體和網路環境，擴大這些八卦聲量，就是要轉移焦點，包括事後厚顏無恥的提告劇碼，都是不斷創造焦點轉移聲量，讓國民黨和人民失神，忘記楊蕙如和吳釗燮的違法違憲。

蔡正元表示，這個陷阱在第一時間就被他識破，因此立即呼籲黨內要聲援陳宜民和陳玉珍，不能把他們拋棄在戰場上。

蔡正元表示，無奈國民黨人大多太善良，不知民進黨的險惡連環計，許多人反要求陳宜民道歉，這就更加掉入陷阱，今天那位「女警」提告陳宜民，也更加證實這是連環計陷阱。

蔡正元表示，陳宜民是大牌醫師出身，這次不分區未能再列安全名單=是他已參加區域初選，否則再列安全名單機會很高

；有些未再列安全名單的不分區，國民黨總召曾銘宗都不易找人，陳宜民還肯跟著曾銘宗上戰場，國民黨中央倍感難能可貴，絕不可能要求他向綠色陷阱道歉。

蔡正元指出，國民黨人要永遠記住，不管在任何險惡的時刻，絕不可拋棄上戰場的同志；選戰就是戰爭，進攻時要攻勢凌厲，防守時要維持士氣。