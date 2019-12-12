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台北更需要基隆？柯文哲：沒有錯啊！首都生活圈

2019-12-12 21:30聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今晚陪同民眾黨三重立委參選人李旻蔚掃街。記者張曼蘋...
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今晚陪同民眾黨三重立委參選人李旻蔚掃街。記者張曼蘋／攝影
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針對昨晚拋出基隆併入台北市構想，引發各界關注，基隆市長林右昌認為是，台北需要基隆。台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今晚陪同民眾黨三重立委參選人李旻蔚掃街時，被問到此事，他說，「沒有錯啊！首都生活圈，其實北北基到北桃園，幾乎都是首都生活圈。」

柯文哲稍早表示，北北基到北桃園，幾乎都是首都生活圈，以現在看世界是mega city（大城市），其實不是以國家為對象，大概1千萬人的城市合起來，是一個最有經濟的個體，「台灣目前大概算北北基桃這段，比較有達到mega city的標準。」

基隆台灣民眾黨柯文哲2020選舉2020選舉新北市立委

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