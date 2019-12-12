扁澆柯文哲冷水 指2024最可能兩個桃園市長對決
台北市長柯文哲表態要參選2024總統，前總統陳水扁不以為然，今天發文「預測」2024年最有可能參選總統的是兩個桃園市長：民進黨鄭文燦和國民黨朱立倫。
陳水扁今天在Line「陳水扁官網」貼文表示，2020年總統大選都還沒有投票，柯文哲就迫不及待的表態要參選2024年總統，顯示柯對缺席2020總統大選心有未甘，對2024年總統大選則有非選不可的決心。
扁說，柯還點名新北市長侯友宜是2024年的強勁對手，但他認為柯文哲已經錯過2020年的大好機會，2024年應該是兩個桃園市長的PK，即鄭文燦vs朱立倫的可能性最大。
國民黨總統候選人韓國瑜和副總統候選人張善政上趙少康節目時，趙少康指民進黨總統候選人蔡英文把選舉拉到意識形態，就像過去扁說「肚子扁扁也是要選阿扁」。
陳水扁表示，趙少康忘了他自己才是把選舉拉到意識形態的始作俑者，趙在25年前台北市長選舉就提出「中華民國保衛戰」的芒果乾訴求。「肚子扁扁投阿扁」不是阿扁陣營的操作，純屬基層選民的口耳相傳。
扁也批平評韓國瑜說12月21日絕不容許外縣市的人來高雄參與罷免高雄市市長這樣子的遊行這樣的話，好像「高雄土皇帝」，韓國瑜忘了去年市長選舉韓粉是怎麼到高雄的？不相信的話，韓國瑜越不容許外縣市的人到高雄參加罷韓遊行，反而會越多人參加。
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