扁澆柯文哲冷水 指2024最可能兩個桃園市長對決

台北市長柯文哲表態要參選2024總統，前總統陳水扁不以為然，今天發文「預測」2024年最有可能參選總統的是兩個桃園市長：民進黨鄭文燦和國民黨朱立倫。

陳水扁今天在Line「陳水扁官網」貼文表示，2020年總統大選都還沒有投票，柯文哲就迫不及待的表態要參選2024年總統，顯示柯對缺席2020總統大選心有未甘，對2024年總統大選則有非選不可的決心。

扁說，柯還點名新北市長侯友宜是2024年的強勁對手，但他認為柯文哲已經錯過2020年的大好機會，2024年應該是兩個桃園市長的PK，即鄭文燦vs朱立倫的可能性最大。

國民黨總統候選人韓國瑜和副總統候選人張善政上趙少康節目時，趙少康指民進黨總統候選人蔡英文把選舉拉到意識形態，就像過去扁說「肚子扁扁也是要選阿扁」。

陳水扁表示，趙少康忘了他自己才是把選舉拉到意識形態的始作俑者，趙在25年前台北市長選舉就提出「中華民國保衛戰」的芒果乾訴求。「肚子扁扁投阿扁」不是阿扁陣營的操作，純屬基層選民的口耳相傳。