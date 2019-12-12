柯P、賴神bye bye？阿扁預言：2024是鄭文燦PK朱立倫
2020總統大選還沒落幕，2024總統大選已成熱門話題。
前總統陳水扁今天在臉書貼文，2020年總統大選都還沒有投票，台北市長柯文哲就迫不及待的表態要參選2024年總統。顯示柯對缺席2020總統大選心有未甘，以及對2024年總統大選非選不可的決心。
扁指出，柯文哲還點名新北市長侯友宜是2024年的強勁對手，但他認為柯文哲已經錯過2020年的大好機會。2024年應該是兩個桃園市長的PK，民進黨的鄭文燦VS國民黨的朱立倫可能性最大。
他也說，國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政上媒體人趙少康節目，趙指蔡英文總統把選舉拉到意識形態，就像過去扁說「肚子扁扁也是要選阿扁」；趙少康忘了自己才是把選舉拉到意識形態的始作俑者，25年前的台北市長選舉就提出「中華民國保衛戰」芒果乾訴求。
扁表示，25年後，韓國瑜仍然在打「中華民國保衛戰」，只是民調顯示最保衛中華民國的是蔡英文。「肚子扁扁投阿扁」不是阿扁陣營的操作，純屬基層選民的口耳相傳。
他也指出，12月21日罷韓、挺韓決戰高雄大遊行，韓國瑜好像是高雄土皇帝，竟然說出「絕不容許外縣市的人來高雄參與罷免高雄市長的遊行」，難不成韓國瑜要在高雄邊境築高牆設海關？韓國瑜忘了去年市長選舉韓粉怎麼來的嗎？不相信的話，韓國瑜越不容許外縣市的人到高雄參加罷韓遊行，反而會越多人參加。
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