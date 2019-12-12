考委提議釋憲 考試院：並非院方立場

立法院院會日前三讀「考試院組織法」修正案，將考試委員人數自十九人修改為七人至九人，任期由六年縮短為四年，引發部分考委反彈；今天在考試院會中，近半數考試委員發言質疑，甚至有考委主張提出釋憲。對此，考試院回應，提出釋憲意見的考委，在全體十九位考委中仍是少數，屬個別考委意見，並非代表考試院院方立場。

據了解，昨天考試院會中，包括謝秀能、周萬來、周玉山、黃錦堂、蔡良文等八名考委登記發言踴躍，討論超過四十分鐘。有考委建議提出釋憲案，表示不是為了考試院，而是為了維護中華民國「五權分立」的憲政體制。

考委周玉山表示，根據憲法，監察院行使同意、彈劾、糾舉及審計權，但立法院對機關只有質詢權，導致有些人心生不滿，主張廢除五權憲法，以利行政院和立法院擴權；但這些人卻又無意推動修憲廢除監察院，於是只好轉而以考試院為下手目標。周玉山批評，立法委員、司法院大法官、監察委員的名額，都在憲法增修條文中明定，唯獨同為憲定機關的考試院，對考委的名額僅透過「考試院組織法」規定，此位階差異並不合理。