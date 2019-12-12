綠智庫民調出爐 外交部滿意度居末

「蔡英文的民調之所以大翻轉，主要不是因為反送中，而是蘇貞昌內閣的施政有感。」綠營的新台灣國策智庫12日解釋總統大選與內閣團隊的最新民調：蔡英文50.3%、韓國瑜17.6%、宋楚瑜9.6%，且蘇貞昌內閣大部分首長的滿意度皆高於不滿意度。學者分析，蘇貞昌和蔡英文可謂互相拉抬。

滿意與知名度相關

趨勢民調公司總經理吳世昌表示，這份民調是在5至7日以市內電話隨機抽樣調查而成。蔡英文的施政滿意度為51.8%，不滿意度34.9%，幾乎回升至上任前的水準52.4%。而蘇貞昌的滿意度則是創下新高48.7%，不滿意度維持平盤35.5%。師大公民教育與活動領導學系副教授曾冠球認為，蘇貞昌的施政幫蔡英文加了不少分。

吳世昌指出，在行政院各部會中，交通部長林佳龍的知名度居冠（45.7%），首長滿意度也拔下頭籌（49.3%），交通部的政策滿意度更名列前茅（14.7%）。不滿意度最高（38.6%）的部會為外交部，甚至高於滿意度34.7%。此外，高達50.3%的民眾對於各部會的政策不熟悉，對政策滿意度無表示意見。

公民監督國會聯盟理事曾建元分析，儘管交通部歷經長榮罷工、蘇澳斷橋、桃園鐵路地下化等事件的衝擊，卻仍維持高滿意度，原因或許在於相較其他出身官僚體系的部會首長，林佳龍比較具有政策辯護與行銷的能力。

曾冠球指出，外交部可能受到近來楊蕙如網軍案、泰國簽證不對等的影響，因此不滿意度敬陪末座。然而，新台灣國策智庫研發長李明峻表示，「首長的滿意度其實與知名度相關」，例如林佳龍因曾任台中市長知名度高，應比較的是不同時間的滿意度變化，與5月相比，大多數部會首長的滿意度都微幅上揚。

民進黨支持者團結

吳世昌表示，總統大選的民調與其他家差不多，蔡韓兩人的差距持續拉大。而政黨票傾向也是民進黨大勝，分別為民進黨30.6%、國民黨18.9%、台灣民眾黨11.5%、時代力量7.0%、親民黨3.7%。

其中民進黨的支持者較團結，高達94.1%支持蔡賴配，而國民黨和親民黨皆在7成左右，民眾黨支持者則相對分裂：蔡賴配43.0%與宋余配34.1%。

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