別再發「選舉雞排文」了 法務部：轉給地檢署蒐證認定

總統及立委選戰進入倒數1個月，不少政治人物、網路名人紛紛發「雞排文」預測選情，卻也引發是否影響選舉的討論。內政部及法務部官員今天都表示，「不鼓勵」、「不要瓜田李下」。法務部次長陳明堂更表示，涉及個案認定，「外界的資料，我們已經轉給相關的地檢署，做加強蒐證跟認定」。

選戰愈趨激烈，「雞排文」不斷。例如，台南市議員謝龍介日前發出「祭品文」表示，他看好國民黨總統候選人韓國瑜選情，預測將逆轉勝贏蔡英文總統90萬票以上，若少1票，就要在北中南三地各發900份雞排，共2700份雞排。蔡英文總統回應表示，「台灣的民主、我們的選舉不能用雞排來決定」；但知名網紅「館長」陳之漢隨後加碼，跟謝龍介對賭1萬份雞排。

類似的「雞排文」是否影響選舉結果？有無觸法之虞？內政部次長陳宗彥在行政院會後記者會表示，對於名人、政治人物在網路上或公開以「對賭」方式，來展現對選舉的預測，「我們都不鼓勵這樣的行為」，但是否涉及賭博，最終還是要由司法機關認定，不是內政部來認定。

陳明堂也表示，所謂「雞排文」或「雞排訊息」，是否涉及賄選的賭博，或者有無妨害選舉、意圖使人當選或不當選，涉及個案認定，「外界的資料，我們已經轉給相關的地檢署，做加強的蒐證跟認定」。

距離總統及立委選舉只剩30天，行政院長蘇貞昌今天在院會聽取「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉相關事宜」報告。他表示，目前檢警調廉等機關全力投入在查察賄選及防制暴力工作上，特別是在阻絕境外資金方面，掃蕩地下通匯專案查緝匯兌總額已超過1千億元，查獲地下賭盤1千7百多件（賭資近5千萬元），也破獲不少幫派組織犯罪案件，惟在查察賄選部分，查獲件數卻遠比蒐報到的情資數低許多。

蘇貞昌強調，賄選、地下賭盤與境外資金，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素。他指示各查察機關持續「無時限、無上限及無底限」偵辦到底，展現政府維護選舉公正、公平的決心。