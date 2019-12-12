藍批錯誤能源施政 將拖垮民生經濟

「蔡政府錯誤的能源政策，拖累台灣20年！」國民黨12日強調，民進黨能源政策有3大錯誤：背棄公投廢除核電，大量超貴再生能源，5成氣電來源不穩。學者杜紫軍也指出，簽離岸風電恐造成未來電價暴漲，4口之家每年多花5萬元，20年至少多花100萬元，將傷害台灣民生經濟與產業競爭力。

杜：綁約電價大錯

「5塊5毛2的電價，還綁約20年，這是未來每年要付5萬元電費的原因。」韓國瑜國政顧問團能源政策召集人杜紫軍說，經濟部報告未來電價會漲33%，學者預估會漲價45%，GDP會減1.3%，CPI物價指數也會上升1.3%，整個會反映在經濟競爭力上。為何台中要減煤不讓減？因為電不夠。只要核四運轉，就有本錢在冬天讓中火停掉一半。

學者杜紫軍（左）指出，簽離岸風電造成未來電價暴漲，將傷害台灣民生經濟與產業競爭力。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「即將登場的『高雄空汙大遊行』訴求之一，就是明年要把老舊燃煤電廠停掉。」杜紫軍強調，國政配的能源政策是煤炭發電要逐年減少，國際上已經組織「後煤發電聯盟」，韓國也宣布冬天要停掉14個燃煤機組。台灣煤電佔46%的比例過高，應該遵照2018年589萬人公投結果，推動以核養綠，2025年前一定要將煤電比例降下來。

「我們的未來，沒有了錢、沒有了命，我們還有什麼？」杜紫軍引述IEA國際能源總署署長的說法說，「發展再生能源的目的是要減少火力發電」，而不是減少核能發電，二氧化碳排放台灣吊車尾，蔡政府完全搞錯方向。國政團提出2035年乾淨能源要佔50%，要從現在的85%降下來，並且以天然氣為主，這樣對國際的減碳承諾才能達成。

以核養綠缺理性討論

「像『核廢料放你家』這些論述，其實缺乏理性探討。」以核養綠志工「丁丁」為青年代言說，年輕人對能源政策有3個擔憂：第1就是空汙，PM2.5跟全球暖化日益嚴重。第2就是缺電，工廠跳電造成產業損失。第3就是電價上漲，食衣住行育樂全都需要電，如果餐飲業電價上漲，庶民的生活費用也會水漲船高。

「核能是基載能源主力，非常穩定而高效率。」丁丁說，核能雖有地震、癌症、輻射等顧慮，但其實吃一根香蕉的輻射影響就大於住在核電廠旁邊，所以應該用科學的方式探討。去年公投過關，政府並不重視，但已經引起許多年輕人的關心。能源政策是國家根本，更應該破除核四謠言，讓專業回歸專業，讓民生回歸民生。

「福島的事故是因為傲慢，他們應該到核四學習核能安全。」退休的核四王廠長表示，過去曾反映電廠需要砂石、外勞、員工，但政客掌權後並沒有兌現。核四的安全性歡迎大家檢視，所有安檢數據都超乎所有廠商標準，歐盟參訪後說，輔助燃料廠可以存放2個25年，40年都不用把燃料棒運出去，存量可供給台中1年半用電量。

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