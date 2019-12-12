侯友宜是2024潛在對手？朱立倫酸柯文哲：失敗主義者

台北市長柯文哲昨接受媒體專訪時，坦言沒意外會選2024，並指新北市長侯友宜可能是對手。對此，新北市前市長朱立倫今替蔣萬安站台時，媒體問朱立倫對此事看法時，朱立倫說，他想跟柯市長說，「我們討論一下2040比較快一點」，看看我們2040在幹什麼。

朱立倫說，這個意思就是，今天在2020前、選舉在最後倒數一個月，就是全力以赴，任何談到選舉以後的事，都是典型的失敗主義者，是典型的敗選模式，絕不可取，「我們就是全力以赴」。 新北市前市長朱立倫今替國民黨立委蔣萬安站台。記者楊正海/攝影 分享 facebook