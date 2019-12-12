侯友宜是2024潛在對手？朱立倫酸柯文哲：失敗主義者

相關新聞
別再發「選舉雞排文」了 法務部：轉給地檢署蒐證認定2019-12-12 15:54
「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？2019-12-11 16:11
影／吳怡農緊追 蔣萬安：有前輩幫忙更好2019-12-12 16:26
影／藍諷頻輔選是選情告急 卓榮泰反問：你們主席呢2019-12-12 16:26
影／民進黨團推「反滲透法」 馬英九批：違反憲政常軌2019-12-12 16:24
南下雲林站台 韓國瑜：推農產外銷至少達30%2019-12-12 16:24
藍批錯誤能源施政 將拖垮民生經濟2019-12-12 15:58
內政部：高雄橋頭科學園區2021年底可選地設廠2019-12-12 15:55
影／聯醫做假帳？柯文哲叫屈：又是哪個楊蕙如帶風向？2019-12-12 15:48
影／北北基非誰併誰 林右昌提兩方案籲北市伸溫暖雙手2019-12-12 14:54
任期將縮短 考委大反彈2019-12-12 14:12
曾銘宗赴北檢 控告吳釗燮妨礙公務2019-12-12 14:08
影／國民黨團反告外交部 曾銘宗：吳釗燮妨礙公務、誣告2019-12-12 14:04
農漁民比照軍公教月領退休金 侯友宜：要考慮國家財政2019-12-12 13:56
柯文哲暗示2024藍營最強 侯友宜：餿主意嘜相害2019-12-12 13:46
助港人移民、投資 鄭文燦將成立「友善香港小組」2019-12-12 13:32
婦聯會也有4個月改善期 內政部：若未補正將依法解散2019-12-12 13:21
蘇揆防非洲豬瘟 定調電商若再犯是國安問題2019-12-12 13:07
影／「樂見」北北基合併 侯友宜：中華民國力量能再崛起2019-12-12 12:40
人頭協會助陸客「假交流」 內政部啟動全面清查2019-12-12 12:38
北市聯醫疑似作假帳？ 柯文哲：真相是我們白做工不報帳2019-12-12 12:13
滲透3人組是烏龍？ 議員追究盧澄清2019-12-12 12:04
台灣國土規畫6都？ 柯文哲批：這是很荒謬的設計2019-12-12 12:02
願意2024支持侯友宜？ 柯文哲：怎麼這樣解讀2019-12-12 11:54
台股創29年新高 顧立雄獲立委封為「顧大盤」2019-12-12 11:54
選後邀雙北柯侯談首都國土計畫 林右昌：柯市長說錯了2019-12-12 11:53
評／為何女性政治人物注定「失敗」？2019-12-12 11:24
互控妨礙公務 國民黨立法院黨團赴北檢告吳釗燮2019-12-12 11:12
影／反擊外交部 藍委按鈴告吳釗燮妨礙公務2019-12-12 10:50
影／藍委按鈴控告外交部長吳釗燮2019-12-12 10:37
金融中心指數排名輸中國 顧立雄指中國與其關係密切2019-12-12 10:22
人頭協會假交流真觀光？ 台灣基進：滲透規模恐更早更大2019-12-12 09:48
「美中日都得罪不起」 蘇起：台灣須在灰色地帶求生2019-12-12 00:32
柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊2019-12-11 23:39
民眾黨砲轟藍綠慣性打破前朝政策 導致長照成效不彰2019-12-11 23:06
核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺2019-12-11 22:55
未完成法人登記？新黨否認2019-12-11 20:47
北市聯合醫院遭核扣鉅款 工會籲柯文哲莫縱容醫院苛扣薪資2019-12-11 19:31
台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影2019-12-11 19:12
熱門文章
曾說「公務員要為國犧牲奉獻」？ 許銘春今天回應了2019-12-11 18:33
專訪／悔讓韓國瑜選總統？ 李佳芬：人生最不可能就是吃了後悔藥2019-12-12 08:11
陳玉珍又被爆特權住產房？ 院方澄清：怕干擾其他人2019-12-11 20:48
專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」2019-12-12 05:38
港生批民進黨遭出征 孫大千：見識到民進黨真面目2019-12-12 09:02
【即時短評】挺韓vs.罷韓大遊行 2020大選前哨戰2019-12-12 01:31
反滲透法立法之際 大動作抓陸客人頭協會2019-12-12 00:27
柯P拋基隆併台北 游錫堃、蔡適應：如何併由基隆人決定2019-12-12 07:45
趙少康公開表態票投韓國瑜 若要贏得先這麼做2019-12-11 22:07
謝長廷是卡神徒弟？狂用臉書帶風向 招式也太像2019-12-12 08:00
民調／25.9%支持者大選三張票全投綠 全投藍不到2成2019-12-12 14:04
收購花生用回收車載、囤放紙廠 他點出食安根本不及格2019-12-12 09:49
柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字2019-12-11 21:06
氣候變遷績效 台灣倒數第三2019-12-12 00:29
核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺2019-12-11 22:55
沈富雄不批判蔡英文？ 他整理5點非常不喜歡她的理由2019-12-12 12:40
核彈伺候他 張善政：歡迎檢舉，我也想知道自己做啥壞事2019-12-12 09:22
台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影2019-12-11 19:12
【重磅快評】「倒數第三」刺痛了環保署2019-12-12 11:16
「民進黨媒體壟斷太嚴重」于美人：將向NCC遞交抗議信2019-12-12 12:07
【即時短評】柯文哲預告選2024 卻透露民眾黨一個秘密2019-12-11 22:15
謝龍介：台南立委上1席 韓國瑜當選機率逾8成2019-12-12 12:57
柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊2019-12-11 23:39
熱點風雲／「眷村票回籠了」 穿雲箭翻轉桃竹苗 蔡力守2019-12-12 00:36
謝長廷：累了！做外交很辛苦 還要處理謀殺人格謠言2019-12-12 08:49
新聞眼／一味上綱到國安 兩岸關係恐更惡化2019-12-12 00:28
市長下麵給你吃 韓國瑜：我當市長、煮麵都不錯2019-12-11 16:43
花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源2019-12-11 23:49
「假交流、真觀光」協會負責人洪慶淋 25萬交保限制出境2019-12-11 22:32
卜睿哲談台選：若韓國瑜勝選 需務實看待中國挑戰2019-12-12 07:49
民調／扣除「反串韓粉」 蔡42.9%勝韓28.1%差距續擴大2019-12-12 14:12
外配健保爭議 張善政：蔡英文沒生過孩子不懂父母的心2019-12-12 14:55
【即時短評】三立辦辯論 四年前可以，現在不行！2019-12-12 13:22
影／為「飛行夾克」互嗆！綠營酸韓：選舉靠外套不會贏2019-12-11 17:04
張善政：不後悔與韓搭檔 蔡英文做了多少壞事2019-12-12 08:48
防去年「邊開票、邊投票」事件重演 中選會出5招2019-12-12 12:22
【重磅快評】謝長廷累了 但外交官更累而且心寒2019-12-12 14:49
柯文哲暗示侯友宜可選總統 侯友宜：嘜相害2019-12-11 18:35
網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市2019-12-12 09:00
助5千陸客來台觸法？法界：「非法進入」要從實質判斷2019-12-11 18:51
留言