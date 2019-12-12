影／北北基非誰併誰 林右昌提兩方案籲北市伸溫暖雙手

針對台北市長柯文哲昨晚提出的基隆併入台北說法，基隆市長林右昌今天下午召開記者會回應，林右昌說，他個人認為不是基隆市併入台北市的角度和規畫，不能太簡化誰併誰的問題，從國土規畫、台北市整個城市競爭力要提升的角度，台北市更需要基隆市，台北市要放開胸懷，伸出溫暖的雙手。林右昌提出兩種方案，北北基重新規畫為3個或2個直轄市。

林右昌說，如果重新進行合理配置、進行行區區畫，財政分配也合理化，對整個區域的發展會很有幫助。北北基是台灣經濟、政治、社會發動的引擎，如果規畫得更好，會更有效率，城市競爭力提升，整個國家競爭力也會相當有助益，不要簡化為「誰要去併誰」，不同方案可以討論，值得大家一起來深思。

林右昌表示，台北市近20年來發展遲滯的原因，除了因為提不出振奮人心的城市發展計畫與行動之外，其次嚴重缺乏發展腹地，台北市應該伸出溫暖的雙手，新北的北海岸到東北角，如石門、金山、萬里、瑞芳、雙溪、貢寮、汐止、以及基隆市，都可以重新思考成為首都的一份子。

林右昌提出兩種方案，第一是北北基「（1+1+1）/3」，這是一種方案，也就是台北、新北和基隆整體重新規畫成為3個直轄市；另外一種是「（1+1+1）/2」，重新畫為2個直轄市，例如以淡水河為界，淡水河以北是台北市，淡水河以南是新北市。

他說，這樣對台北市、新北市、基隆都有好處，因為新北市現在控制幅度太大，在東北角和北海岸鄉鎮地區不容易得到新北市管理上的資源，也遠離新北市的行政中心。