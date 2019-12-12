【重磅快評】謝長廷累了，但外交官更累而且心寒

謝長廷連接兩天一大早就在臉書貼文批評張善政，今晨還說在日本做外交很辛苦，「我累了！」雖然張善政輕描淡寫回應說，謝長廷講東講西在替蔡英文轉移焦點，他不想理會；不過，如果「助日」代表累垮外交，就茲事體大了。

事實上，有這樣的蔡政府，有這樣的外交部，有這樣的助日代表，什麼人站上外交第一線，都會很累！不但累死專業外交官，累垮我國外交，連國人都看得很累！

謝長廷會很累，首先是因為作為「助日」代表，雖然曲意順承日本「大哥哥」，卻昧於國內民意，外交當然會做得很辛苦。尤其，蔡英文「親美日抗中」，她給日本越多難以實現的承諾，台灣外交就會做得越辛苦。

但謝長廷持節東瀛，卻經常轉戰台灣，對國內政治爭擾，幾乎無役不與，而且出手精準零時差；連帶風向轉移焦點的手法，都頗見與楊蕙如之間師徒相長的傳承。謝長廷對日外交做累了，對內征戰卻樂此不疲，看不出一絲倦意。

問題是，謝長廷對內砲火猛烈，可能讓他在做外交時更有氣無力。當初關西機場大亂，旅客求助無門時，謝長廷不是忙著在臉書發選舉文大罵國民黨政敵嗎？以致後來要靠楊蕙如網軍圍魏救趙帶風向，為謝長廷解危，卻逼死大阪辦事處前處長蘇啟誠。

如今國民黨究責，外交部先是濫用警察，把立委當暴民，並且同樣用轉移焦點的手法，把風向帶成「拍帽事件」，還控告立委。但外交部對蘇啟誠案卻遮遮掩掩，聲東擊西大掩護。誰能還蘇啟誠公道？

蔡政府三年斷交七國，其中五國還是在吳釗燮外長任內丟掉，可說是「辦外交沒半撇，打政敵全步數」，拖垮國家外交。這讓承受非戰之罪的專業外交官做外交更累；而當他們看到外交部無視同仁含冤而死，恐怕更覺得心寒。

香港浸會大學學生會長質問民進黨「是否只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票」；他如果看到蔡政府坐著自己的專業外交官的生命與尊嚴上計算選票，也許就不必有此一問了。