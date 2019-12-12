親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
氣候變遷績效差
花生之亂大亂鬥
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

辯論規劃只有1、2張紙？ TVBS發聲明抗議：勿混淆視聽

2019-12-12 14:41聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

根據媒體報導，蔡英文總統競選幕僚表示，蔡總統10月就為因應辯論組成專案小組，所謂指定特定媒體主辦才參加，根本就是不實指控。幕僚說，中天與TVBS提出的辯論規劃只有1、2張紙，而公共電視、三立電視都提出完整的辯論企劃。對此，TVBS今發出聲明表示，TVBS是唯一以正式公函方式發出邀約的媒體，其重視程度，與企劃書不可混為一談。

TVBS聲明表示，TVBS基於大選在即，選民亟需透過一場公平、公正、公開的電視辯論會，掌握候選人的政見走向與具體政策，避免在選戰對立話題中模糊焦點。因此TVBS責無旁貸願主動提供平台，秉持一貫專業公正形象，出面協調主辦這場電視辯論會。

聲明指出，基於尊重候選人，TVBS慎重以「公函」邀約三方陣營，並已獲韓國瑜與宋楚瑜競選辦公室回應。蔡英文競選總部亦表達將回報後再予回覆。

針對媒體報導蔡英文競選總部幕僚誤指TVBS辯論規劃僅兩張紙，TVBS表達抗議。TVBS是唯一以正式公函方式發出邀約的媒體，其重視程度，與企劃書不可混為一談。TVBS在函文中明確表達，獲回應之後，TVBS新聞團隊將展開嚴謹規劃，提供完整企劃書，並與各方競選團隊協商，盡力促成此一具民主價值的對話平台。

TVBS表示，自1996年首度主辦民進黨總統初選辯論後，在歷次選舉中舉辦辯論會經驗豐富。根據尼爾森調查，TVBS新聞台是目前台灣每天最多人收看的電視頻道。另根據路透社新聞研究學會與牛津大學發佈之研究報告，TVBS連續兩年榮登全國「最受信賴之電視新聞頻道」和國人「最常使用之傳統新聞媒體」。因此，本次總統辯論會沒有理由將TVBS摒除在外，TVBS也將依公正、公平原則籌備辯論會。

TVBS表示，盼候選人與競選總部幕僚，共同促成此次總統大選中珍貴重要的公開電視辯論會，勿以錯誤資訊混淆視聽，影響協商進行。

【相關閱讀】


‧ 國民黨民調溜滑梯？最新「政黨支持度」看這
‧ 韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化
‧ 你的一票很重要！別錯過大選「最熱話題」投票

2020選舉韓國瑜蔡英文

延伸閱讀

選戰3關鍵因素 韓國瑜陣營：總統大選勝負30...

民調／扣除「反串韓粉」 蔡42.9%勝韓28...

倒數30天／藍力衝投票率 綠穩紮穩打拚命選戰

沈富雄：蔡英文的2大咖助選員 習近平、韓國瑜

相關新聞

防去年「邊開票、邊投票」事件重演 中選會出5招

2019-12-12 12:22

影／看李佳芬談4感：焦慮、認同、無悔、光榮

2019-12-12 10:50

冷眼集／黨政軍重返媒體 民進黨毫不避嫌

2019-12-12 14:24

總統辯論誰來辦 韓蔡陣營交鋒

2019-12-12 14:22

選戰3關鍵因素 韓國瑜陣營：總統大選勝負30萬票

2019-12-12 14:14

民調／扣除「反串韓粉」 蔡42.9%勝韓28.1%差距續擴大

2019-12-12 14:12

李佳芬：以民調估蔡英文選票 是笑話

2019-12-12 14:11

韓國瑜陣營：勝負30萬票

2019-12-12 14:11

民調／25.9%支持者大選三張票全投綠 全投藍不到2成

2019-12-12 14:04

倒數30天／藍力衝投票率 綠穩紮穩打拚命選戰

2019-12-12 13:38

影／韓辦談民調：兩人差距在意料之中

2019-12-12 13:36

韓國瑜推翻民調扮演「調皮者」 鄧惠文：格局上會使人不安

2019-12-12 13:26

【即時短評】三立辦辯論 四年前可以，現在不行！

2019-12-12 13:22

韓營辯論底線：四報一社加公視或納入所有電視台 二擇一

2019-12-12 13:20

韓國瑜明天飛金門造勢 行程搶先曝光

2019-12-12 12:48

沈富雄：蔡英文的2大咖助選員 習近平、韓國瑜

2019-12-12 12:43

總統電視辯論 蔡陣營：比照上屆盼韓營勿再政治操作

2019-12-12 12:41

沈富雄不批判蔡英文？ 他整理4點非常不喜歡她的理由

2019-12-12 12:40

遭指控用網軍 蔡英文：年輕人有自己的想法無法被操弄

2019-12-12 12:30

王淺秋嗆閉嘴 黃國昌今嗆：鬼打牆？ 選戰風格超越理解

2019-12-12 12:18

「民進黨媒體壟斷太嚴重」于美人：將向NCC遞交抗議信

2019-12-12 12:07

蘇貞昌：防候選人造勢滋擾 令警方捍衛執法尊嚴

2019-12-12 12:07

法務部查賄至今賭資近5千萬 蘇貞昌：仍遠低於情資數

2019-12-12 12:04

韓國瑜陣營主張重啟協商ECFA 賴清德：需進一步討論

2019-12-12 12:04

大選倒數！ 花蓮青年團體呼籲旅外青年返鄉投票

2019-12-12 11:55

韓國瑜鐵衛車隊4天環島 首日桃園中壢出發

2019-12-12 11:52

為何提2024選總統？ 柯文哲：時間到可以就選

2019-12-12 11:50

宋楚瑜搶攻澎湖選票 「當選每月至少飛一次澎湖」

2019-12-12 11:49

周玉蔻廣播談小三 張善政：天方夜譚

2019-12-12 11:39

嘆張善政變了 林飛帆：抗中保台、經濟發展並不衝突

2019-12-12 11:38

柯文哲鬆口角逐2024 黃國昌：選總統是每人權利沒評論

2019-12-12 11:35

柯文哲放眼2024？朱立倫酸：現在談選後是典型失敗主義

2019-12-12 11:34

前核四廠長批現在當政者 誰當政之後去過核四？

2019-12-12 11:32

王金平：有助韓國瑜 合體機會不大

2019-12-12 11:24

民進黨發布競選宣傳片「給台灣一封信」

2019-12-12 11:21

倒數30天親自催票 蔡英文：對手策略對台灣選舉沒幫助

2019-12-12 10:38

核彈伺候他 張善政：歡迎檢舉，我也想知道自己做啥壞事

2019-12-12 09:22

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:09

港生批民進黨遭出征 孫大千：見識到民進黨真面目

2019-12-12 09:02
看更多

熱門文章

「假交流、真觀光」 旅行社、協會違法助5000陸客來台

2019-12-11 15:39

專訪／悔讓韓國瑜選總統？ 李佳芬：人生最不可能就是吃了後悔藥

2019-12-12 08:11

陳玉珍又被爆特權住產房？ 院方澄清：怕干擾其他人

2019-12-11 20:48

曾說「公務員要為國犧牲奉獻」？ 許銘春今天回應了

2019-12-11 18:33

專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

2019-12-12 05:38

韓辦秀公文駁黃國昌：有問題就告 沒證據就道歉閉嘴

2019-12-11 14:57

【即時短評】挺韓vs.罷韓大遊行 2020大選前哨戰

2019-12-12 01:31

反滲透法立法之際 大動作抓陸客人頭協會

2019-12-12 00:27

柯P拋基隆併台北 游錫堃、蔡適應：如何併由基隆人決定

2019-12-12 07:45

趙少康公開表態票投韓國瑜 若要贏得先這麼做

2019-12-11 22:07

港生批民進黨遭出征 孫大千：見識到民進黨真面目

2019-12-12 09:02

謝長廷是卡神徒弟？狂用臉書帶風向 招式也太像

2019-12-12 08:00

柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字

2019-12-11 21:06

收購花生用回收車載、囤放紙廠 他點出食安根本不及格

2019-12-12 09:49

核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

2019-12-11 22:55

氣候變遷績效 台灣倒數第三

2019-12-12 00:29

高鐵南延再加快速公路 交通部估計投資千億在屏東

2019-12-11 15:38

核彈伺候他 張善政：歡迎檢舉，我也想知道自己做啥壞事

2019-12-12 09:22

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

沈富雄不批判蔡英文？ 他整理4點非常不喜歡她的理由

2019-12-12 12:40

「污辱高雄人的智慧」 韓國瑜呼籲罷韓團體別動員外縣市人

2019-12-11 15:33

【即時短評】柯文哲預告選2024 卻透露民眾黨一個秘密

2019-12-11 22:15

【重磅快評】「倒數第三」刺痛了環保署

2019-12-12 11:16

熱點風雲／「眷村票回籠了」 穿雲箭翻轉桃竹苗 蔡力守

2019-12-12 00:36

柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

2019-12-11 23:39

新聞眼／一味上綱到國安 兩岸關係恐更惡化

2019-12-12 00:28

市長下麵給你吃 韓國瑜：我當市長、煮麵都不錯

2019-12-11 16:43

謝長廷：累了！做外交很辛苦 還要處理謀殺人格謠言

2019-12-12 08:49

花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源

2019-12-11 23:49

「民進黨媒體壟斷太嚴重」于美人：將向NCC遞交抗議信

2019-12-12 12:07

謝龍介：台南立委上1席 韓國瑜當選機率逾8成

2019-12-12 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top