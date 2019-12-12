辯論規劃只有1、2張紙？ TVBS發聲明抗議：勿混淆視聽

根據媒體報導，蔡英文總統競選幕僚表示，蔡總統10月就為因應辯論組成專案小組，所謂指定特定媒體主辦才參加，根本就是不實指控。幕僚說，中天與TVBS提出的辯論規劃只有1、2張紙，而公共電視、三立電視都提出完整的辯論企劃。對此，TVBS今發出聲明表示，TVBS是唯一以正式公函方式發出邀約的媒體，其重視程度，與企劃書不可混為一談。

TVBS聲明表示，TVBS基於大選在即，選民亟需透過一場公平、公正、公開的電視辯論會，掌握候選人的政見走向與具體政策，避免在選戰對立話題中模糊焦點。因此TVBS責無旁貸願主動提供平台，秉持一貫專業公正形象，出面協調主辦這場電視辯論會。

聲明指出，基於尊重候選人，TVBS慎重以「公函」邀約三方陣營，並已獲韓國瑜與宋楚瑜競選辦公室回應。蔡英文競選總部亦表達將回報後再予回覆。

針對媒體報導蔡英文競選總部幕僚誤指TVBS辯論規劃僅兩張紙，TVBS表達抗議。TVBS是唯一以正式公函方式發出邀約的媒體，其重視程度，與企劃書不可混為一談。TVBS在函文中明確表達，獲回應之後，TVBS新聞團隊將展開嚴謹規劃，提供完整企劃書，並與各方競選團隊協商，盡力促成此一具民主價值的對話平台。

TVBS表示，自1996年首度主辦民進黨總統初選辯論後，在歷次選舉中舉辦辯論會經驗豐富。根據尼爾森調查，TVBS新聞台是目前台灣每天最多人收看的電視頻道。另根據路透社新聞研究學會與牛津大學發佈之研究報告，TVBS連續兩年榮登全國「最受信賴之電視新聞頻道」和國人「最常使用之傳統新聞媒體」。因此，本次總統辯論會沒有理由將TVBS摒除在外，TVBS也將依公正、公平原則籌備辯論會。

TVBS表示，盼候選人與競選總部幕僚，共同促成此次總統大選中珍貴重要的公開電視辯論會，勿以錯誤資訊混淆視聽，影響協商進行。