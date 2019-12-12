親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
氣候變遷績效差
花生之亂大亂鬥
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

助港人移民、投資 鄭文燦將成立「友善香港小組」

2019-12-12 13:32聯合報 記者張裕珍／即時報導

香港反送中爭議未歇，無黨籍桃園市議員牛煦庭今天在議會提出臨時動議，認為桃園身為國門之都，市府應提出具體方案支持香港，市長鄭文燦正面回應，表示這段期間香港有許多企業到桃園拜訪，提出建議興設「小香港」社區或教育方面等支持，自己身兼中華港澳之友會理事長，之後將跨局處成立「友善香港小組」，就移民、居住、教育、產業等多方面協助。

今天議會定期會臨時動議時，無黨籍牛煦庭發言提到，前新北市長朱立倫先是在昨天主動呼籲國民黨支持「難民法」修法通過，首善之都的台北市長柯文哲也則在臉書最新貼文中發布布台北市針對港人來臺投資、經商、移民、教育的相關配套計畫，牛認為桃園市為國門之都，是國際機場座落城市，更應該迎頭趕上讓「具體支持香港」成為跨越藍綠白的共識。

牛煦庭說，桃園航空城這個充滿願景的計畫預留了大量的土地，為的是擘劃國際都市的未來，桃園航空城理應承載、也絕對有條件歡迎香港人、甚至香港產業落腳台灣，市府應該及早規畫，他希望行政首長的具體支持，有助於讓香港問題與國籍爭議、統獨意識形態脫鉤。

民進黨籍議員蔡永芳則發言主張，這項工作應由桃園航空城公司來做，尤其明年航空城計畫進入實質開發，讓航空城公司來主導不必特地籌設小組「疊床架屋」；至於牛煦庭請市府設立相關工作小組的動議最後仍獲議員附議通過，市長鄭文燦也回應成立「友善香港小組」。

鄭文燦說，這段時間香港有許多企業陸續到桃園市府拜會，主要是表達香港人移居台灣，桃園市府可以興建「小香港」社區，包括能夠在教育方面給予他們支持，他認為，桃園住宅價格僅台北的四分之一，非常具有吸引力的，且桃園市離機場近，港人要回香港也方便，拜會者也提到可以港台兩地兩邊跑，且香港人才國際化，也對國際機場營運相當感到興趣，因為香港機場營運非常具有國際效率的，也在積極尋求有無可能香港的機場產業到桃園來發展。

鄭文燦說，也有一部分面向是，台灣有些建商希望等這個風波過後，能到香港進行賣屋的宣傳，但風波仍在持續當中，比較不方便；鄭並強調自己現為中華港澳之友會理事長，前任理事長是張五岳，再前一任是曾永權，是不分藍綠成立的組織，目前初步構想市府之後要成立「友善香港小組」，不是只有一個局處而已，也一定會包含桃園航空城公司在內。

鄭文燦表示，港人較看重的是整體開發區，因習慣做較大面積開發，與台灣開發型態有點不太一樣，他個人也希望能強化教育文化互動，他們的下一代雖然很國際化，也希望不要忘了中文、不要忘了粵語，「我們新住民語言都教了，粵語當然也可以教，這個沒有問題。」

由於桃園航空城計畫明年將展開「產業專區優先區」招商業務，鄭文燦也說，預計明年四月定案後，希望他們也能夠過來投資；至於友善香港小組何時成立？由於相關企業陸續到市府拜訪提出很多建議，都需要逐一彙整，目前暫無時間表，市府將著手彙整要執行哪些工作。

鄭文燦還說，自己當過海基會副秘書長，當時在訂港澳條例的時候，就已經預留香港的民主人士來台灣的機制，這部分蔡總統之前沒有講錯，所以這個跟國際法的難民法是有點不太一樣，所以台灣可以利用既有的機制讓他們過來。

市長鄭文燦今天說，表示這段期間香港有許多企業到桃園拜訪，提出建議興設「小香港」社...
市長鄭文燦今天說，表示這段期間香港有許多企業到桃園拜訪，提出建議興設「小香港」社區或教育方面等支持，自己身兼中華港澳之友會理事長，之後將跨局處成立「友善香港小組」，就移民、居住、教育、產業等多方面協助。記者張裕珍／攝影
分享

延伸閱讀

放假消息、提告 桃園選戰硝煙味濃

機場噪音 桃市補償分5級、最高6萬

桃園公費流感疫苗已接種12萬多劑 第3波明年...

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492...

相關新聞

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

遠東航空停業造成衝擊 金門縣府成立緊急應變小組

2019-12-12 14:57

外配健保爭議 張善政：蔡英文沒生過孩子不懂父母的心

2019-12-12 14:55

雲林花生之亂政府收購 韓國瑜：農委會不該成為花錢部

2019-12-12 14:55

影／北北基非誰併誰 林右昌提兩方案籲北市伸溫暖雙手

2019-12-12 14:54

任期將縮短 考委大反彈

2019-12-12 14:12

影／國民黨團反告外交部 曾銘宗：吳釗燮妨礙公務、誣告

2019-12-12 14:04

農漁民比照軍公教月領退休金 侯友宜：要考慮國家財政

2019-12-12 13:56

柯文哲暗示2024藍營最強 侯友宜：餿主意嘜相害

2019-12-12 13:46

婦聯會也有4個月改善期 內政部：若未補正將依法解散

2019-12-12 13:21

蘇揆防非洲豬瘟 定調電商若再犯是國安問題

2019-12-12 13:07

「樂見」北北基合併 侯友宜：中華民國力量能再崛起

2019-12-12 12:40

人頭協會助陸客「假交流」 內政部啟動全面清查

2019-12-12 12:38

北市聯醫疑似作假帳？ 柯文哲：真相是我們白做工不報帳

2019-12-12 12:13

滲透3人組是烏龍？ 議員追究盧澄清

2019-12-12 12:04

台灣國土規畫6都？ 柯文哲批：這是很荒謬的設計

2019-12-12 12:02

願意2024支持侯友宜？ 柯文哲：怎麼這樣解讀

2019-12-12 11:54

台股創29年新高 顧立雄獲立委封為「顧大盤」

2019-12-12 11:54

選後邀雙北柯侯談首都國土計畫 林右昌：柯市長說錯了

2019-12-12 11:53

評／為何女性政治人物注定「失敗」？

2019-12-12 11:24

互控妨礙公務 國民黨立法院黨團赴北檢告吳釗燮

2019-12-12 11:12

影／反擊外交部 藍委按鈴告吳釗燮妨礙公務

2019-12-12 10:50

影／藍委按鈴控告外交部長吳釗燮

2019-12-12 10:37

金融中心指數排名輸中國 顧立雄指中國與其關係密切

2019-12-12 10:22

人頭協會假交流真觀光？ 台灣基進：滲透規模恐更早更大

2019-12-12 09:48

「美中日都得罪不起」 蘇起：台灣須在灰色地帶求生

2019-12-12 00:32

柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

2019-12-11 23:39

民眾黨砲轟藍綠慣性打破前朝政策 導致長照成效不彰

2019-12-11 23:06

核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

2019-12-11 22:55

未完成法人登記？新黨否認

2019-12-11 20:47

北市聯合醫院遭核扣鉅款 工會籲柯文哲莫縱容醫院苛扣薪資

2019-12-11 19:31

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是單純聚會

2019-12-11 14:55

德國舉行與台建交公聽會 外交部：尊重德民眾自發請願

2019-12-11 14:40

支持港民主人權 藍倡朝野共推難民法

2019-12-11 14:24

7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會

2019-12-11 13:46

郭粉挺宋楚瑜 柯文哲：不是敵人就是朋友

2019-12-11 11:54

美麗島40周年 作家：當年犧牲先進多被趕出權力核心

2019-12-11 11:50

馬英九台南助選 痛批蔡英文執政傲慢、可惡

2019-12-11 11:35
看更多

熱門文章

「假交流、真觀光」 旅行社、協會違法助5000陸客來台

2019-12-11 15:39

專訪／悔讓韓國瑜選總統？ 李佳芬：人生最不可能就是吃了後悔藥

2019-12-12 08:11

陳玉珍又被爆特權住產房？ 院方澄清：怕干擾其他人

2019-12-11 20:48

曾說「公務員要為國犧牲奉獻」？ 許銘春今天回應了

2019-12-11 18:33

專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

2019-12-12 05:38

韓辦秀公文駁黃國昌：有問題就告 沒證據就道歉閉嘴

2019-12-11 14:57

【即時短評】挺韓vs.罷韓大遊行 2020大選前哨戰

2019-12-12 01:31

反滲透法立法之際 大動作抓陸客人頭協會

2019-12-12 00:27

柯P拋基隆併台北 游錫堃、蔡適應：如何併由基隆人決定

2019-12-12 07:45

趙少康公開表態票投韓國瑜 若要贏得先這麼做

2019-12-11 22:07

港生批民進黨遭出征 孫大千：見識到民進黨真面目

2019-12-12 09:02

謝長廷是卡神徒弟？狂用臉書帶風向 招式也太像

2019-12-12 08:00

柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字

2019-12-11 21:06

收購花生用回收車載、囤放紙廠 他點出食安根本不及格

2019-12-12 09:49

核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

2019-12-11 22:55

氣候變遷績效 台灣倒數第三

2019-12-12 00:29

高鐵南延再加快速公路 交通部估計投資千億在屏東

2019-12-11 15:38

核彈伺候他 張善政：歡迎檢舉，我也想知道自己做啥壞事

2019-12-12 09:22

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

沈富雄不批判蔡英文？ 他整理4點非常不喜歡她的理由

2019-12-12 12:40

「污辱高雄人的智慧」 韓國瑜呼籲罷韓團體別動員外縣市人

2019-12-11 15:33

【即時短評】柯文哲預告選2024 卻透露民眾黨一個秘密

2019-12-11 22:15

【重磅快評】「倒數第三」刺痛了環保署

2019-12-12 11:16

熱點風雲／「眷村票回籠了」 穿雲箭翻轉桃竹苗 蔡力守

2019-12-12 00:36

柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

2019-12-11 23:39

新聞眼／一味上綱到國安 兩岸關係恐更惡化

2019-12-12 00:28

市長下麵給你吃 韓國瑜：我當市長、煮麵都不錯

2019-12-11 16:43

謝長廷：累了！做外交很辛苦 還要處理謀殺人格謠言

2019-12-12 08:49

花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源

2019-12-11 23:49

「民進黨媒體壟斷太嚴重」于美人：將向NCC遞交抗議信

2019-12-12 12:07

謝龍介：台南立委上1席 韓國瑜當選機率逾8成

2019-12-12 12:57

【重磅快評】首位表態參選2024 柯文哲打什麼算盤？

2019-12-11 15:58

「假交流、真觀光」協會負責人洪慶淋 25萬交保限制出境

2019-12-11 22:32

卜睿哲談台選：若韓國瑜勝選 需務實看待中國挑戰

2019-12-12 07:49

影／為「飛行夾克」互嗆！綠營酸韓：選舉靠外套不會贏

2019-12-11 17:04

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是單純聚會

2019-12-11 14:55

張善政：不後悔與韓搭檔 蔡英文做了多少壞事

2019-12-12 08:48

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

2019-12-12 09:00

柯文哲暗示侯友宜可選總統 侯友宜：嘜相害

2019-12-11 18:35

助5千陸客來台觸法？法界：「非法進入」要從實質判斷

2019-12-11 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top