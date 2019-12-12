助港人移民、投資 鄭文燦將成立「友善香港小組」

香港反送中爭議未歇，無黨籍桃園市議員牛煦庭今天在議會提出臨時動議，認為桃園身為國門之都，市府應提出具體方案支持香港，市長鄭文燦正面回應，表示這段期間香港有許多企業到桃園拜訪，提出建議興設「小香港」社區或教育方面等支持，自己身兼中華港澳之友會理事長，之後將跨局處成立「友善香港小組」，就移民、居住、教育、產業等多方面協助。

今天議會定期會臨時動議時，無黨籍牛煦庭發言提到，前新北市長朱立倫先是在昨天主動呼籲國民黨支持「難民法」修法通過，首善之都的台北市長柯文哲也則在臉書最新貼文中發布布台北市針對港人來臺投資、經商、移民、教育的相關配套計畫，牛認為桃園市為國門之都，是國際機場座落城市，更應該迎頭趕上讓「具體支持香港」成為跨越藍綠白的共識。

牛煦庭說，桃園航空城這個充滿願景的計畫預留了大量的土地，為的是擘劃國際都市的未來，桃園航空城理應承載、也絕對有條件歡迎香港人、甚至香港產業落腳台灣，市府應該及早規畫，他希望行政首長的具體支持，有助於讓香港問題與國籍爭議、統獨意識形態脫鉤。

民進黨籍議員蔡永芳則發言主張，這項工作應由桃園航空城公司來做，尤其明年航空城計畫進入實質開發，讓航空城公司來主導不必特地籌設小組「疊床架屋」；至於牛煦庭請市府設立相關工作小組的動議最後仍獲議員附議通過，市長鄭文燦也回應成立「友善香港小組」。

鄭文燦說，這段時間香港有許多企業陸續到桃園市府拜會，主要是表達香港人移居台灣，桃園市府可以興建「小香港」社區，包括能夠在教育方面給予他們支持，他認為，桃園住宅價格僅台北的四分之一，非常具有吸引力的，且桃園市離機場近，港人要回香港也方便，拜會者也提到可以港台兩地兩邊跑，且香港人才國際化，也對國際機場營運相當感到興趣，因為香港機場營運非常具有國際效率的，也在積極尋求有無可能香港的機場產業到桃園來發展。

鄭文燦說，也有一部分面向是，台灣有些建商希望等這個風波過後，能到香港進行賣屋的宣傳，但風波仍在持續當中，比較不方便；鄭並強調自己現為中華港澳之友會理事長，前任理事長是張五岳，再前一任是曾永權，是不分藍綠成立的組織，目前初步構想市府之後要成立「友善香港小組」，不是只有一個局處而已，也一定會包含桃園航空城公司在內。

鄭文燦表示，港人較看重的是整體開發區，因習慣做較大面積開發，與台灣開發型態有點不太一樣，他個人也希望能強化教育文化互動，他們的下一代雖然很國際化，也希望不要忘了中文、不要忘了粵語，「我們新住民語言都教了，粵語當然也可以教，這個沒有問題。」

由於桃園航空城計畫明年將展開「產業專區優先區」招商業務，鄭文燦也說，預計明年四月定案後，希望他們也能夠過來投資；至於友善香港小組何時成立？由於相關企業陸續到市府拜訪提出很多建議，都需要逐一彙整，目前暫無時間表，市府將著手彙整要執行哪些工作。