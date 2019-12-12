蘇揆防非洲豬瘟 定調電商若再犯是國安問題

因應農曆春節將至，農委會今赴行政院會報告加強非洲豬瘟防疫措施，行政院長蘇貞昌會中指出，目前修法已經堵住電商網路購物的防疫漏洞，但境外電商就算無法處罰，如再犯就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應讓它不能再跟台灣有通聯機會。

我國防範非洲豬瘟已達10來月，蘇貞昌會中感謝14個部會齊心努力，但也拜託這14個部會，絕不能有任何的疏忽疏漏，不管是中央或地方因懈怠職務致生災害，一定依刑法來移送法辦，請相關機關、部會，包括地方機關一定要做到。

立法院日前三讀通過「動物傳染病防治條例」，明定網際網路內容涉及境外應施檢疫物之販賣至國內、輸入或其他檢疫相關事項，經輸出入動物檢疫機關公告者，廣告刊登者、平台提供者、應用服務提供者或電信事業，應依輸出入動物檢疫機關的公告，採取包括加註有關宣導防疫或檢疫的警語等措施。

蘇貞昌說，修法堵住電商網路購物的防疫漏洞，請經濟部、交通部、內政部及法務部向電商宣導新的法律規定，務必要求嚴格執行，同時要明白宣示客戶電商不能不知新法已通過，且有任何違反從最重處罰，並非要經過宣導期，這個防制非洲豬瘟已10個半月了，如有違反，從最重處罰。

而針對境外電商部分，蘇貞昌表示，就算無法處罰，如再犯就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應讓它不能再跟台灣有通聯機會，特別要求主管部會拿出辦法，不然變成移至境外，完全不受控制，政府拿不出辦法不行，不能只處罰境內的電商平台，而是對於境外電商一再破壞國安層級的防疫，請主管部會拿出辦法。