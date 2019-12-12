台灣國土規畫6都？ 柯文哲批：這是很荒謬的設計

台北市長柯文哲在基隆演講時表示，基隆若要最大發展就是併入台北市，國土規畫可以發揮最大效果。柯文哲今天參加台北花市活動後受訪指出，台灣需要6都嗎？這是很荒謬的設計。

柯文哲說，台灣怎麼有6個直轄市，那個規畫不對。這也是台灣一個很大的問題，怎麼會出現很荒謬的東西，

台灣國土規畫，怎麼做也不會是6都，這個用膝蓋想也知道不正常。這也國家很大問題，這看起來荒謬，怎麼會出現。

媒體問柯文哲，未來會解決國土規畫問題 ？柯文哲說，其實國土規畫早在以前的經建會或現在的國發會，很早以前都有規畫，絕對不是這種6都模式，所以這種6都模式，他也不曉得怎麼搞出來的。

至於基隆併入台北，柯文哲說，正確的講法叫首都生活圈，也不是一定在行政上併進來，其實他今年去上海參訪有觀察到，他們有一個長三角辦公室，雖然行政畫分有各自的，但是有一個協調統合機制，目前整個世界趨勢看起來，大概1000萬人口最適當，最有競爭力。在台灣的首都生活圈，應該是基隆到楊梅，大概1000萬人，最符合整個城市競爭力。