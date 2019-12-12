滲透3人組是烏龍？ 議員追究盧澄清

綠議員追究「滲透3人組」的真偽，市府從盧秀燕、前後任新聞局長及當事人都堅決否認有此事。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

台中市政府養網軍純屬烏龍？日前媒體接獲爆料，指市府新聞局三名機要人員是LINE群組的滲透三3人組。民進黨議員12日據此在議會總質詢時，質疑新聞局養網軍帶風向。但前、後任新聞局長吳皇昇與黃國瑋皆否認「絕無此事」。市長盧秀燕則表示，如果市府有人發布負面訊息、或輔選，歡迎大家檢舉。

平面媒體指爆料者提出一份「Line群組公務機滲透狀況報告」的書面表格，上面寫著：「操作小組：又仁、蔡庭紹、吳冠伸」，表格上並蓋有張又仁的個人簡章。媒體並指出，張又仁等人還在群組為副市長楊瓊瓔輔選。但當事人張又仁備詢時表示，從未看過媒體所刊的這份文件；也沒有什麼LINE滲透小組。

笨蛋才寫滲透？

由於張又仁等3人是前新聞局長、現任研考會主委吳皇昇所聘用，民進黨議員周永鴻、江肇國等人也訽問吳皇昇是否看過媒體上這份文件並知情。吳皇昇回答，從未看過、也沒有所謂滲透小組的事情。他並懷疑，「有人那麼笨自己寫滲透兩個字嗎？」質疑這份文件有造假嫌疑。

周永鴻、李天生、江肇國、蔡耀頡等人進一步追問，如果兩位新聞局長及當事人都沒有見到這份資料，是否要提出告訴？黃國瑋說，會保留法律追訴權。但周永鴻反問，這已經涉及偽造文書，應提起公訴，已不是告訴乃論的問題。

綠議員要求提告

江肇國另提出3項要求，這3位新聞局人員來自秘書處等3個單位的借調機要人員，應該全數歸建；否則將刪除3人明年的人事預算。其次，日後公務機不能加入民間群組；另外，各局處原還編列要召募網路小編的人事費用，他質疑這些人難道要當網軍嗎？

盧秀燕答詢時表示，她謝謝江肇國等人讓市府有澄清的機會。市府絕不會透過LINE進行負面宣傳與輔選，如果有，「歡迎檢舉」。至於運用LINE進行市政政策的宣傳，她認為是無可厚非的。

但她答應如果歸建能讓民進黨議員安心，她同意讓3人歸建原單位。

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