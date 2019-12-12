願意2024支持侯友宜？ 柯文哲：怎麼這樣解讀

台北市長柯文哲昨接受媒體專訪時，坦言沒意外會選，並指新北市長侯友宜可能是對手。對此，侯友宜回應，「好朋友麥相害」。柯文哲上午出席台北花市活動，媒體問柯，有沒有說願意2024不選，支持侯友宜？柯說，「沒有啦，你們這樣解讀？」

柯文哲說，這故事是，有一次侯友宜來拜訪他，吃便當時跟侯說，美國還是要去，侯友宜回說，又沒有要選總統，去做什麼，柯文哲說，「我說不是你要不要選總統」，做一個國民，每一個人都應該做好準備，不是說要幹什麼，若有一天國家需要你的時候，該做的準備都要做好，當時是這樣跟侯講，還介紹侯要去華盛頓、紐約、 波士頓，美國東北角政治中心的行程。

至於媒體問柯有沒有說願意2024不選，支持侯友宜？柯說，「沒有啦，你們這樣解讀？」 ，他的人生哲學不一樣，該做的的準備都做好，到時候，「看天」，他當急重症的醫生當很久，人活在世界上，準備要做，但對成敗不要強求，這常常不是人可以決定，是天決定，這樣就好了。

另外，宋楚瑜昨天公開說，非常不想評論柯文哲的任何事，媒體解讀是宋對柯不滿，但柯文哲說，這很好笑，以宋的的立場，他講不能論評，就說他不高興，這很奇怪，這是典型的挑撥離間。

至於郭台銘幕僚劉宥彤說，柯文哲表態參選是顧自己，沒有顧第三勢力的未來？柯文哲說，這奇怪了，這跟那個有甚麼關係，他覺得台灣社會很奇怪，2020還沒選，就在討論2024，大家「卡理智」、正常一點。