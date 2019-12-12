台股創29年新高 顧立雄獲立委封為「顧大盤」

11日台積電領軍推升大盤收11700點，創29年來的新高，截至今天上午10時，大盤推升到11864點。立委羅明才今在立法院財委會稱金管會主委顧立雄是「顧大盤」，但同時呼籲顧立雄要多協助中小企業與傳統產業。

台積電帶動下，激勵台股大盤創29年以來新高。顧立雄今出席財委會前受訪表示，昨天台股是權值股帶動，整體市場看起來，股市殖利率表現相對其他資本市場表現不錯，「但還是一句老話『居安思危』。」

羅明才稱顧立雄是「顧大盤」，顧立雄笑著回應：「我沒有任何顧大盤的動作，也沒有這能力。」他認為，現在全球呈現資金寬鬆，資金流入到新興市場，台股有高殖利率的特色，基本面與交易市場獲利表現都還可以。

但羅明才詢問顧立雄，為了撐大盤，公股銀行與四大基金皆重壓台積電，反觀地產或紡織業EPS很高，但股價表現卻低於淨值，不符合市場預期。顧立雄回應，台積電目前是外資重壓，外資比重達78%，外資對台股的權值股相當青睞，是因為外資對權值股研究比較了解。

顧立雄表示，資本市場要讓外資青睞，就要讓外資可以更理解公司內涵。他說，很多外資都建議各公司應多辦業績發表會，揭露資訊要有中英文並進，不管是財報、年報或重訊等。金管會已要求證交所督促，針對不是權值股以外的公司要有上述的作為，只要基本面不錯，相信很容易獲得外資青睞。