親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
氣候變遷績效差
花生之亂大亂鬥
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

2019日本年度漢字「令」！令和元年跨越災難的時代願望

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

台股創29年新高 顧立雄獲立委封為「顧大盤」

2019-12-12 11:54聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

11日台積電領軍推升大盤收11700點，創29年來的新高，截至今天上午10時，大盤推升到11864點。立委羅明才今在立法院財委會稱金管會主委顧立雄是「顧大盤」，但同時呼籲顧立雄要多協助中小企業與傳統產業。

台積電帶動下，激勵台股大盤創29年以來新高。顧立雄今出席財委會前受訪表示，昨天台股是權值股帶動，整體市場看起來，股市殖利率表現相對其他資本市場表現不錯，「但還是一句老話『居安思危』。」

羅明才稱顧立雄是「顧大盤」，顧立雄笑著回應：「我沒有任何顧大盤的動作，也沒有這能力。」他認為，現在全球呈現資金寬鬆，資金流入到新興市場，台股有高殖利率的特色，基本面與交易市場獲利表現都還可以。

但羅明才詢問顧立雄，為了撐大盤，公股銀行與四大基金皆重壓台積電，反觀地產或紡織業EPS很高，但股價表現卻低於淨值，不符合市場預期。顧立雄回應，台積電目前是外資重壓，外資比重達78%，外資對台股的權值股相當青睞，是因為外資對權值股研究比較了解。

顧立雄表示，資本市場要讓外資青睞，就要讓外資可以更理解公司內涵。他說，很多外資都建議各公司應多辦業績發表會，揭露資訊要有中英文並進，不管是財報、年報或重訊等。金管會已要求證交所督促，針對不是權值股以外的公司要有上述的作為，只要基本面不錯，相信很容易獲得外資青睞。

羅明才指出，外資多投資台積電、大立光，其他企業能見度差，就是因為沒有政府機關特別輔導。金管會日前推出多元上市方案，希望打造國內獨角獸，但目前還沒有一家公司上市。很多產業、中小企業都沒有受證交所青睞，金管會應把關愛眼神多放在中小企業與傳統產業。

針對台股創下新高，市場傳言因大選有人在「顧大盤」，金管會主委顧立雄上午在立法院笑...
針對台股創下新高，市場傳言因大選有人在「顧大盤」，金管會主委顧立雄上午在立法院笑說自己沒有能力顧大盤，但提醒股民要「居安思危」。記者杜建重／攝影
分享

顧立雄台積電

延伸閱讀

金管會是否推上市櫃獨董過半？顧立雄：不宜躁進

影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危...

台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說

金融中心指數排名輸中國 顧立雄指中國與其關係...

相關新聞

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

【即時短評】三立辦辯論 四年前可以，現在不行！

2019-12-12 13:22

婦聯會也有4個月改善期 內政部：若未補正將依法解散

2019-12-12 13:21

蘇揆防非洲豬瘟 定調電商若再犯是國安問題

2019-12-12 13:07

「樂見」北北基合併 侯友宜：中華民國力量能再崛起

2019-12-12 12:40

人頭協會助陸客「假交流」 內政部啟動全面清查

2019-12-12 12:38

北市聯醫疑似作假帳？ 柯文哲：真相是我們白做工不報帳

2019-12-12 12:13

滲透3人組是烏龍？ 議員追究盧澄清

2019-12-12 12:04

台灣國土規畫6都？ 柯文哲批：這是很荒謬的設計

2019-12-12 12:02

願意2024支持侯友宜？ 柯文哲：怎麼這樣解讀

2019-12-12 11:54

選後邀雙北柯侯談首都國土計畫 林右昌：柯市長說錯了

2019-12-12 11:53

評／為何女性政治人物注定「失敗」？

2019-12-12 11:24

金融中心指數排名輸中國 顧立雄指中國與其關係密切

2019-12-12 10:22

人頭協會假交流真觀光？ 台灣基進：滲透規模恐更早更大

2019-12-12 09:48

「美中日都得罪不起」 蘇起：台灣須在灰色地帶求生

2019-12-12 00:32

柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

2019-12-11 23:39

民眾黨砲轟藍綠慣性打破前朝政策 導致長照成效不彰

2019-12-11 23:06

核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

2019-12-11 22:55

未完成法人登記？新黨否認

2019-12-11 20:47

北市聯合醫院遭核扣鉅款 工會籲柯文哲莫縱容醫院苛扣薪資

2019-12-11 19:31

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是單純聚會

2019-12-11 14:55

德國舉行與台建交公聽會 外交部：尊重德民眾自發請願

2019-12-11 14:40

支持港民主人權 藍倡朝野共推難民法

2019-12-11 14:24

7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會

2019-12-11 13:46

郭粉挺宋楚瑜 柯文哲：不是敵人就是朋友

2019-12-11 11:54

美麗島40周年 作家：當年犧牲先進多被趕出權力核心

2019-12-11 11:50

馬英九台南助選 痛批蔡英文執政傲慢、可惡

2019-12-11 11:35

影／朱立倫：勿把香港爭取民主人權的過程當作提款機

2019-12-11 11:19

蔡壁如再稱柯會選2024 柯文哲：不必現在煩惱

2019-12-11 11:10

影／朱立倫：民進黨吃香港豆腐 國民黨支持難民法通過

2019-12-11 10:52

【重磅快評】台灣有多少未爆發的火山？

2019-12-11 10:12

靠你抓賄選！檢舉獎金一發2000萬 懂的人就有

2019-12-11 09:00

網傳要韓粉在選票寫名字 韓辦將赴市警局報案

2019-12-10 11:59

民眾黨打「亡柯感」救支持度？ 柯文哲：選不好會變難

2019-12-10 10:03

連老天都知道？羅智強：蔡英文抽3號、辯論靠3立

2019-12-09 14:59

藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神

2019-12-09 11:11

孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案

2019-12-09 08:24

藍委疑把警帽子碰掉 吳敦義：小意外

2019-12-08 12:35
看更多

熱門文章

「假交流、真觀光」 旅行社、協會違法助5000陸客來台

2019-12-11 15:39

仿喜帖文宣貼蔡易餘與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

2019-12-11 14:09

陳玉珍又被爆特權住產房？ 院方澄清：怕干擾其他人

2019-12-11 20:48

專訪／悔讓韓國瑜選總統？ 李佳芬：人生最不可能就是吃了後悔藥

2019-12-12 08:11

曾說「公務員要為國犧牲奉獻」？ 許銘春今天回應了

2019-12-11 18:33

專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

2019-12-12 05:38

韓辦秀公文駁黃國昌：有問題就告 沒證據就道歉閉嘴

2019-12-11 14:57

反滲透法立法之際 大動作抓陸客人頭協會

2019-12-12 00:27

【即時短評】挺韓vs.罷韓大遊行 2020大選前哨戰

2019-12-12 01:31

柯P拋基隆併台北 游錫堃、蔡適應：如何併由基隆人決定

2019-12-12 07:45

網路大數據 蔡英文預估得票數44.5％領先韓國瑜

2019-12-11 14:11

趙少康公開表態票投韓國瑜 若要贏得先這麼做

2019-12-11 22:07

謝長廷是卡神徒弟？狂用臉書帶風向 招式也太像

2019-12-12 08:00

蔡易餘宣傳車司機拆反同婚布條 國民黨團媽媽盟怒轟

2019-12-11 13:33

柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字

2019-12-11 21:06

核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

2019-12-11 22:55

高鐵南延再加快速公路 交通部估計投資千億在屏東

2019-12-11 15:38

收購花生用回收車載、囤放紙廠 他點出食安根本不及格

2019-12-12 09:49

氣候變遷績效 台灣倒數第三

2019-12-12 00:29

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

核彈伺候他 張善政：歡迎檢舉，我也想知道自己做啥壞事

2019-12-12 09:22

「污辱高雄人的智慧」 韓國瑜呼籲罷韓團體別動員外縣市人

2019-12-11 15:33

【即時短評】柯文哲預告選2024 卻透露民眾黨一個秘密

2019-12-11 22:15

柯文哲首度公開表態 「2024沒有意外就會選」

2019-12-11 13:33

熱點風雲／「眷村票回籠了」 穿雲箭翻轉桃竹苗 蔡力守

2019-12-12 00:36

柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

2019-12-11 23:39

港生批民進黨遭出征 孫大千：見識到民進黨真面目

2019-12-12 09:02

市長下麵給你吃 韓國瑜：我當市長、煮麵都不錯

2019-12-11 16:43

新聞眼／一味上綱到國安 兩岸關係恐更惡化

2019-12-12 00:28

花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源

2019-12-11 23:49

謝長廷：累了！做外交很辛苦 還要處理謀殺人格謠言

2019-12-12 08:49

【重磅快評】「倒數第三」刺痛了環保署

2019-12-12 11:16

【重磅快評】首位表態參選2024 柯文哲打什麼算盤？

2019-12-11 15:58

「假交流、真觀光」協會負責人洪慶淋 25萬交保限制出境

2019-12-11 22:32

卜睿哲談台選：若韓國瑜勝選 需務實看待中國挑戰

2019-12-12 07:49

「民進黨媒體壟斷太嚴重」于美人：將向NCC遞交抗議信

2019-12-12 12:07

影／為「飛行夾克」互嗆！綠營酸韓：選舉靠外套不會贏

2019-12-11 17:04

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是單純聚會

2019-12-11 14:55

羅智強秀三電視台辯論委託書 要小英拿出總統格調簽字

2019-12-11 14:34

張善政：不後悔與韓搭檔 蔡英文做了多少壞事

2019-12-12 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top