選後邀雙北柯侯談首都國土計畫 林右昌：柯市長說錯了

針對台北市長柯文哲昨晚提基隆要最大發展就是併入台北市，基隆市長林右昌今天表示，大選後邀請雙北市長柯文哲、侯友宜談首都國土計畫 ，林右昌說，「都市計畫與景觀建築是我專業」，柯市長說錯了，從國土規畫與提升台北城市競爭力的角度來看，其實台北更需要基隆港市。

基隆市林右昌發出新聞稿回應指出，台北市近20年來發展遲滯，除了因為提不出振奮人心的城市發展計畫與行動之外，就是嚴重缺乏發展腹地。林右昌市長認為，台北市應該伸出溫暖的擁抱，淡水河以北，包括淡水、石門、金山、萬里、瑞芳、雙溪、貢寮、汐止、以及基隆市，都可以思考成為台北市的新成員。

林右昌說，這不但將為台北市帶來新的發展腹地與刺激，均衡東北角與北海岸城鄉發展，更能將台北市從一個「盆地城市」蛻變成為一個擁有「山、海、港」的新首都。

林右昌表示， 這樣的思考也可以這是一種「（1+1+1）/3」重新畫為三個直轄市，或者「（1+1+1）/2」重新畫為二個直轄市的方案。當然，這牽涉到基隆，新北與台北三個城市，也需要長時間的討論，凝聚社會共識。