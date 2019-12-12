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被指助楊蕙如辦WTA 管碧玲：針對網球賽，不是針對人

2019-12-12 11:40聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

卡神楊蕙如網軍事件，民進黨內「謝系」民代多人被提及與楊蕙如關係友好，立委管碧玲並被指在楊蕙如參與WTA台灣公開賽舉辦事宜時，協助楊向中油等公司爭取經費。管碧玲今天受訪時表示，那是針對比賽，不是針對人，而且中油是比照2019台灣裙襬搖搖高爾夫球賽（LPGA）協助方式協助WTA賽事。

外傳去年民進黨高雄市長初選時楊蕙如曾找上管碧玲接洽打網戰之事，但管碧玲及其團隊沒有接受。對此，管碧玲今天未證實。

楊蕙如請管碧玲協助舉辦WTA時，由管的陳姓助理先接洽，陳姓助理說，最初楊蕙如到辦公室說明要舉辦WTA台灣公開賽計畫時說過以她在體育領域的觀察表示，近十年是台灣網球選手素質最整齊、發展最有機會的黃金時期，應有政府及民間資源投入，以持續在亞洲保持領先並培養新進及社會支持。

陳姓助理自己也打網球，有關注台灣網壇的動態，覺得協助舉辦台灣世界級的網球比賽，是一件對台灣網球運動、體育發展重要的事。

管碧玲說，她不常碰到楊蕙如，她幫忙WTA，是幫這場網球賽，不是針對人，參加這場網球賽的我國網球女將詹詠然和妹妹詹皓晴得到冠軍，在頒獎典禮上宣布把近59萬的冠軍獎金捐出來賑助台南地震受災戶。

立委管碧玲表示，她幫助WTA，是針對網球賽本身，不是針對人。圖／翻攝管碧玲臉書
立委管碧玲表示，她幫助WTA，是針對網球賽本身，不是針對人。圖／翻攝管碧玲臉書
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網軍楊蕙如網路霸凌

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