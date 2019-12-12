親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
氣候變遷績效差
花生之亂大亂鬥
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

互控妨礙公務 國民黨立法院黨團赴北檢告吳釗燮

2019-12-12 11:12聯合報 記者張文馨／台北即時報導

1206國民黨立委赴外交部抗議衝突事件，外交部以妨礙公務告發藍委，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今到北檢按鈴申告，反告外交部長吳釗燮誣告與妨礙公務。曾銘宗說，黨團是立法院的正式單位，可以依法執行公權力，監督政府施政；事實上當天立委根本連外交部的門都進不了，如何妨礙公務？

國民黨立法院黨團並公布影片，試圖還原當時情況，警察都在外交部入口大廳處，國民黨立委被擋在門外，且雙方不斷隔著門推擠，慘叫連連。

曾銘宗指出，立委到外交部拜訪部長，事先致電國會組人員，「他們也沒說不可以」，怎麼到了現場就是警力包圍、還關閉大門。國民黨團委任律師魏平政表示，法治國家賦予立委問政監督的權力，且外交部窗口在接獲立委到訪的訊息時，也並未表示不可以或是提到有外賓在場，外交部動用警力，妨礙立委問政，關上大門用強暴脅迫的方式阻擋國會議員，這是妨礙公務罪。

魏平政也提到，既然立委從頭到尾都未進入外交部，要如何達成吳釗燮所控「妨礙公務」之說，對此，國民黨團將提出誣告告訴。

針對楊蕙如引起的網軍爭議，曾銘宗質疑，立法院長蘇嘉全有沒有介入喬經費、楊蕙如是否將經費挪做經營網軍之用、蘇嘉全是否知情、楊蕙如是否詐領政府補助款等等，都須釋疑。

曾銘宗表示，國民黨團將行文移民署，調閱相關資料釐清楊蕙如是否已經出境。國民黨立委許毓仁說，他合理懷疑楊蕙如人在日本，且由駐日代表謝長廷給予庇護，謝長廷在此案扮演的角色為何，必須由謝本人親自回國說明，他將發起一人50元替謝長廷募資買回國機票的活動。

對此外交部回應，既然國民黨民代訴諸司法，就尊重司法審理結果，發言人歐江安表示，外交部不會容忍任何人，對於執行公務的外交文官進行言語或肢體暴力，外交部將維護同仁的尊嚴和安全；民代對基層同仁言語及肢體侵犯，證據充足，相信司法會還給外交部正義，立委的所作所為，交由全國民眾公評。

國民黨立法院黨團上午由立委曾銘宗（右二）代表，前往台北地檢按鈴控吿外交部長吳釗燮...
國民黨立法院黨團上午由立委曾銘宗（右二）代表，前往台北地檢按鈴控吿外交部長吳釗燮誣告、妨害公務。記者陳正興／攝影
分享

網軍楊蕙如網路霸凌

延伸閱讀

謝長廷的楊蕙如網軍說法 張善政：替蔡轉移焦點...

影／反擊外交部 藍委按鈴告吳釗燮妨礙公務

影／藍委按鈴控告外交部長吳釗燮

台灣封神榜：卡神、瘟神、自由女神

相關新聞

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:11

遠東航空停業造成衝擊 金門縣府成立緊急應變小組

2019-12-12 14:57

外配健保爭議 張善政：蔡英文沒生過孩子不懂父母的心

2019-12-12 14:55

雲林花生之亂政府收購 韓國瑜：農委會不該成為花錢部

2019-12-12 14:55

影／北北基非誰併誰 林右昌提兩方案籲北市伸溫暖雙手

2019-12-12 14:54

任期將縮短 考委大反彈

2019-12-12 14:12

曾銘宗赴北檢 控告吳釗燮妨礙公務

2019-12-12 14:08

影／國民黨團反告外交部 曾銘宗：吳釗燮妨礙公務、誣告

2019-12-12 14:04

農漁民比照軍公教月領退休金 侯友宜：要考慮國家財政

2019-12-12 13:56

柯文哲暗示2024藍營最強 侯友宜：餿主意嘜相害

2019-12-12 13:46

助港人移民、投資 鄭文燦將成立「友善香港小組」

2019-12-12 13:32

婦聯會也有4個月改善期 內政部：若未補正將依法解散

2019-12-12 13:21

蘇揆防非洲豬瘟 定調電商若再犯是國安問題

2019-12-12 13:07

「樂見」北北基合併 侯友宜：中華民國力量能再崛起

2019-12-12 12:40

人頭協會助陸客「假交流」 內政部啟動全面清查

2019-12-12 12:38

北市聯醫疑似作假帳？ 柯文哲：真相是我們白做工不報帳

2019-12-12 12:13

滲透3人組是烏龍？ 議員追究盧澄清

2019-12-12 12:04

台灣國土規畫6都？ 柯文哲批：這是很荒謬的設計

2019-12-12 12:02

願意2024支持侯友宜？ 柯文哲：怎麼這樣解讀

2019-12-12 11:54

台股創29年新高 顧立雄獲立委封為「顧大盤」

2019-12-12 11:54

選後邀雙北柯侯談首都國土計畫 林右昌：柯市長說錯了

2019-12-12 11:53

評／為何女性政治人物注定「失敗」？

2019-12-12 11:24

影／反擊外交部 藍委按鈴告吳釗燮妨礙公務

2019-12-12 10:50

影／藍委按鈴控告外交部長吳釗燮

2019-12-12 10:37

金融中心指數排名輸中國 顧立雄指中國與其關係密切

2019-12-12 10:22

人頭協會假交流真觀光？ 台灣基進：滲透規模恐更早更大

2019-12-12 09:48

「美中日都得罪不起」 蘇起：台灣須在灰色地帶求生

2019-12-12 00:32

柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

2019-12-11 23:39

民眾黨砲轟藍綠慣性打破前朝政策 導致長照成效不彰

2019-12-11 23:06

核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

2019-12-11 22:55

未完成法人登記？新黨否認

2019-12-11 20:47

北市聯合醫院遭核扣鉅款 工會籲柯文哲莫縱容醫院苛扣薪資

2019-12-11 19:31

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是單純聚會

2019-12-11 14:55

德國舉行與台建交公聽會 外交部：尊重德民眾自發請願

2019-12-11 14:40

支持港民主人權 藍倡朝野共推難民法

2019-12-11 14:24

7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會

2019-12-11 13:46

郭粉挺宋楚瑜 柯文哲：不是敵人就是朋友

2019-12-11 11:54

美麗島40周年 作家：當年犧牲先進多被趕出權力核心

2019-12-11 11:50
看更多

熱門文章

「假交流、真觀光」 旅行社、協會違法助5000陸客來台

2019-12-11 15:39

專訪／悔讓韓國瑜選總統？ 李佳芬：人生最不可能就是吃了後悔藥

2019-12-12 08:11

陳玉珍又被爆特權住產房？ 院方澄清：怕干擾其他人

2019-12-11 20:48

曾說「公務員要為國犧牲奉獻」？ 許銘春今天回應了

2019-12-11 18:33

專訪／李佳芬：蔡能贏韓450萬票？「一個笑話」

2019-12-12 05:38

韓辦秀公文駁黃國昌：有問題就告 沒證據就道歉閉嘴

2019-12-11 14:57

【即時短評】挺韓vs.罷韓大遊行 2020大選前哨戰

2019-12-12 01:31

反滲透法立法之際 大動作抓陸客人頭協會

2019-12-12 00:27

柯P拋基隆併台北 游錫堃、蔡適應：如何併由基隆人決定

2019-12-12 07:45

趙少康公開表態票投韓國瑜 若要贏得先這麼做

2019-12-11 22:07

港生批民進黨遭出征 孫大千：見識到民進黨真面目

2019-12-12 09:02

謝長廷是卡神徒弟？狂用臉書帶風向 招式也太像

2019-12-12 08:00

柯文哲表態要選2024總統 韓國瑜給2個字

2019-12-11 21:06

收購花生用回收車載、囤放紙廠 他點出食安根本不及格

2019-12-12 09:49

核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

2019-12-11 22:55

氣候變遷績效 台灣倒數第三

2019-12-12 00:29

高鐵南延再加快速公路 交通部估計投資千億在屏東

2019-12-11 15:38

核彈伺候他 張善政：歡迎檢舉，我也想知道自己做啥壞事

2019-12-12 09:22

台灣第一位新住民立委 林麗蟬留下美麗的國會問政身影

2019-12-11 19:12

沈富雄不批判蔡英文？ 他整理4點非常不喜歡她的理由

2019-12-12 12:40

「污辱高雄人的智慧」 韓國瑜呼籲罷韓團體別動員外縣市人

2019-12-11 15:33

【即時短評】柯文哲預告選2024 卻透露民眾黨一個秘密

2019-12-11 22:15

【重磅快評】「倒數第三」刺痛了環保署

2019-12-12 11:16

熱點風雲／「眷村票回籠了」 穿雲箭翻轉桃竹苗 蔡力守

2019-12-12 00:36

柯文哲稱基隆併台北市 林右昌：這是好議題歡迎來聊聊

2019-12-11 23:39

新聞眼／一味上綱到國安 兩岸關係恐更惡化

2019-12-12 00:28

市長下麵給你吃 韓國瑜：我當市長、煮麵都不錯

2019-12-11 16:43

謝長廷：累了！做外交很辛苦 還要處理謀殺人格謠言

2019-12-12 08:49

花生之亂延燒 綠批假消息 藍喊揪亂源

2019-12-11 23:49

「民進黨媒體壟斷太嚴重」于美人：將向NCC遞交抗議信

2019-12-12 12:07

謝龍介：台南立委上1席 韓國瑜當選機率逾8成

2019-12-12 12:57

【重磅快評】首位表態參選2024 柯文哲打什麼算盤？

2019-12-11 15:58

「假交流、真觀光」協會負責人洪慶淋 25萬交保限制出境

2019-12-11 22:32

卜睿哲談台選：若韓國瑜勝選 需務實看待中國挑戰

2019-12-12 07:49

影／為「飛行夾克」互嗆！綠營酸韓：選舉靠外套不會贏

2019-12-11 17:04

約挺韓主播王又正唱K辣妹相伴？ 鍾小平：只是單純聚會

2019-12-11 14:55

張善政：不後悔與韓搭檔 蔡英文做了多少壞事

2019-12-12 08:48

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

2019-12-12 09:00

柯文哲暗示侯友宜可選總統 侯友宜：嘜相害

2019-12-11 18:35

助5千陸客來台觸法？法界：「非法進入」要從實質判斷

2019-12-11 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top