互控妨礙公務 國民黨立法院黨團赴北檢告吳釗燮

1206國民黨立委赴外交部抗議衝突事件，外交部以妨礙公務告發藍委，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今到北檢按鈴申告，反告外交部長吳釗燮誣告與妨礙公務。曾銘宗說，黨團是立法院的正式單位，可以依法執行公權力，監督政府施政；事實上當天立委根本連外交部的門都進不了，如何妨礙公務？

國民黨立法院黨團並公布影片，試圖還原當時情況，警察都在外交部入口大廳處，國民黨立委被擋在門外，且雙方不斷隔著門推擠，慘叫連連。

曾銘宗指出，立委到外交部拜訪部長，事先致電國會組人員，「他們也沒說不可以」，怎麼到了現場就是警力包圍、還關閉大門。國民黨團委任律師魏平政表示，法治國家賦予立委問政監督的權力，且外交部窗口在接獲立委到訪的訊息時，也並未表示不可以或是提到有外賓在場，外交部動用警力，妨礙立委問政，關上大門用強暴脅迫的方式阻擋國會議員，這是妨礙公務罪。

魏平政也提到，既然立委從頭到尾都未進入外交部，要如何達成吳釗燮所控「妨礙公務」之說，對此，國民黨團將提出誣告告訴。

針對楊蕙如引起的網軍爭議，曾銘宗質疑，立法院長蘇嘉全有沒有介入喬經費、楊蕙如是否將經費挪做經營網軍之用、蘇嘉全是否知情、楊蕙如是否詐領政府補助款等等，都須釋疑。

曾銘宗表示，國民黨團將行文移民署，調閱相關資料釐清楊蕙如是否已經出境。國民黨立委許毓仁說，他合理懷疑楊蕙如人在日本，且由駐日代表謝長廷給予庇護，謝長廷在此案扮演的角色為何，必須由謝本人親自回國說明，他將發起一人50元替謝長廷募資買回國機票的活動。

對此外交部回應，既然國民黨民代訴諸司法，就尊重司法審理結果，發言人歐江安表示，外交部不會容忍任何人，對於執行公務的外交文官進行言語或肢體暴力，外交部將維護同仁的尊嚴和安全；民代對基層同仁言語及肢體侵犯，證據充足，相信司法會還給外交部正義，立委的所作所為，交由全國民眾公評。