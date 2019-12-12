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金融中心指數排名輸中國 顧立雄指中國與其關係密切

2019-12-12 10:22聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會本月底前將公布「媲美星港財富管理新方案」，今立法院財委會上，立委黃國昌指出全球金融中心指數（GFCI）報告，台北從2016年21名、到今年9月降到34名，排名比中國還低，且中國排名一直在往前進。金管會主委顧立雄回應，是因為中國與編制GFCI的英國智庫機構「Z／Yen」關係密切。

黃國昌指出，根據全球金融中心指數（GFCI）評比，2016年9月台北排第21名，2018年9月台北降到32名，到2019年9月再降到34名，排名一直下降。同樣作為大陸法系國家，但中國的排名卻一直在往前進。他說，GFCI的評比雖說沒有100%有權威，但這指數在世界各國仍受信賴。

顧立雄表示，編制GFCI的英國智庫機構「Z／Yen」與中國關係不錯，中國與其關係密切，因此台灣很多指數的相關數據在統計時有受到影響。他說，金管會之前也請倫敦辦公室找過「Z／Yen」，了解過該智庫的評比方式。

顧立雄指出，台灣要取代香港作為亞洲金融中心，本質上有一些關卡，像是台灣非英語系國家、匯率管控等因素。台灣可以做的就是開放多元的金融商品，且目前台灣的OBU作為資金調度的功能已有一定成績，後續會再加強。

國際金融中心的排名，是由英國智庫「Z／Yen」集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發佈「全球金融中心指數GFCI」，每年3月與9月發表報告。其評比由商業環境、金融業發展、基礎設施、人力資本、聲譽與一般性因素五大指標構成。

金管會主委顧立雄。本報資料照片
金管會主委顧立雄。本報資料照片
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