人頭協會假交流真觀光？ 台灣基進：滲透規模恐更早更大

新北市水資源經濟發展協會負責人洪慶淋，被控自2016年1月至今年6月，勾結國內20多間旅行社，讓逾5千名大陸公務員假藉短期專業交流名義來台，地檢署複訊後，已諭令洪及3名旅行社老闆各以25萬元交保，其中洪限制出境。台灣基進黨主席陳奕齊說，經追查相關報導，洪邀中國人士來台進行公務考察的時間點可能更早、非法來台的數量更多，滲透規模恐超乎預期。

陳奕齊表示，經過追查後，發現在鳳凰網的報導中，主嫌洪男於2012年就開始以「台北縣經濟發展促進會」之名，邀請中國人士來台進行「公務考察團」。時間回推至2010年，洪慶淋已於網路上公開招收協會會員。

陳奕齊表示，若網路資料屬實，洪已進行「假交流」的活動長達七年以上，恐怕比起檢警公布的5000名中國人士來台多出數倍，影響更深。

陳奕齊質疑，2009年12月，洪仍是國民黨台北縣議會黨團辦公室主任，人脈自然廣闊，又與設立協會時間點接近，是否有更多國民黨人士涉案？呼籲檢調應徹查清楚，讓民眾安心。