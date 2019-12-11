民眾黨砲轟藍綠慣性打破前朝政策 導致長照成效不彰

台灣民眾黨今召開記者會公布長照政策，砲轟藍綠在全面執政狀態下，卻因為每4年政黨輪替後，慣性打破前朝政策，導致政策缺乏一致性及延續性，甚至「為反而反」，導致長照政策成效不彰。民眾黨不分區提名人吳欣盈則是建議，台灣可以參考美國401Ｋ退休金計畫，也就是延後課稅的退休金計畫，提撥員工薪資放入退休帳戶中。

民眾黨表示，根據根據衛福部推估，2026年全國失能人數將突破100萬人，與此同時，仰賴菸稅、遺贈稅等政府財政稅收的長照基金也將於隔年破產，但民進黨宣稱已升級的「長照2.0」，仍面臨約4成的低覆蓋率、日照中心不足及居家服務人力缺口等問題。

為此，民眾黨不分區提名人林國成、張其祿、吳欣盈，新北立委候選人李旻蔚等人，今聯合召開「多元長照 尊嚴老化」記者會，提出民眾黨的長照政策主張，包括開放態度討論保險制、鬆綁民間機構並提出誘因以擴大長照網絡、健全長照人力培育及重塑專業價值等。

林國成表示，政府不該眼見十年內長照基金即將入不敷出，仍未明確提出具體財源解決方案，「時到時擔當」 的消極態度只會製造下一個年金改革危機，建議長照財源應實施稅收、保險制兩軌併行，或是仿照日本「介護險」制度，將40歲以上民眾強制納保的社會保險。