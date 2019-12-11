核四公投成案卻不見他的蹤影 王明鉅：這是最大的諷刺

核四啟封商轉的公民投票案，終於成案了。台大醫院前副院長王明鉅說，大聲吶喊核四公投30年，為了核四公投絕食、苦行的民主前輩，在擁有了權力與影響力之後，反而再也不提核四公投，反而是為募集37萬5千多份連署書的那無數的志工們，才是真正的民主踐行者。

王明鉅在臉書貼文指出，這個公投案10月9日就送到中選會，超過60天都沒有完成行政機關的查核。直到昨天才傳出中選會公布通過連署門檻的消息。這和去年有10件公投案，40天之內全部完成查核的行政效率實在差太多了。

在中選會公布的數據中，中選會查對的連署書共有37萬5417份。照中選會的說法，有2萬8346份是重複連署。其中戶籍在台北市的連署者看來記憶力最差，因為有近10%的人竟然不記得自己連署過了，又連署了第二次。

無論如何「核四啟封商轉公投」，終於在民進黨背棄公投結果踐踏「以核養綠」公投589萬人民意，甚至直接剝奪全體國民二年以上的公投權的重重限制之下成案了。

王明鉅說，大聲吶喊核四公投30年，為了核四公投絕食、苦行的民主前輩，在擁有了權力與影響力之後，反而再也不提核四公投，更對民進黨剝奪全民公投權力噤若寒蟬。