陳玉珍又被爆特權住產房？ 院方澄清：怕干擾其他人

立委陳玉珍日前在外交部抗議事件中，因手指夾傷，被安排住進台大醫院的重症急診區接受治療，引發爭議，昨天下午陳玉珍返回金門，但又因身體不適住進部立金門醫院，沒想到再被爆特權住產後病房，對此，陳玉珍強調，住哪個病床，都不是她自己安排的，是醫生的專業判斷。金門醫院副院長陳根雄說明，陳玉珍從沒要求住什麼病房，主要是要維護其他病人的安寧，才會安排她住比較安靜的7樓病房。

陳玉珍昨天在母親與助理的陪同下，搭飛機返回金門，但看起來還是很虛弱，原本要回家休息，但在下午因持續頭痛，且有不斷發冷、發熱、嘔吐的現象，家人以電話徵詢金門醫院，並在院方的建議下，於昨天下午4點住院就診檢查。

陳玉珍表示，她其實行程一堆，根本沒時間住院，但因為身體極度不舒服，又不想讓母親與家人擔心，才住院休養，她說，住院以來，已經做了不少大大小小的檢查，也難得有時間休息靜養。

陳玉珍說，今天就有很多鄉親來看她，讓她感動的是，甚至還有鄉親專程從台灣飛來金門探望她，為她加油，希望她早日康復，「金門真的是我的家，金門真的是最溫暖的地方」。

對於有媒體爆料她搞特權住產後病房，陳玉珍澄清，她在台大住留觀床是台大醫生決定的；在部立金門醫院的病房是榮總支援醫生決定，她強調住在哪個病床，都不是她自己安排的，是醫生的專業建議與安排。

「黑我的新聞，激起我很強的意志力」，陳玉珍說，一直遭到抹黑，讓她很生氣，所以她已經好很多，她重申，住哪個病房，從來不是她決定，她尊重主治醫師的專業，但有人就喜歡蓄意抹黑，她也不相信是醫護人員爆的料。

據了解，陳玉珍已經在下午5點多就已辦出院回家休養，明天會在家人的陪同去海印寺拜拜祈福。