未完成法人登記？新黨否認

內政部今天表示，新黨尚未完成法人登記，新黨發言人王炳忠表示，新黨已按最新《政黨法》規定，送交相關章程資料給內政部，並於11月29日獲內政部通過備查，新黨日前已將內政部核准公函送交法院申請法人立案，一切程序都正依法進行辦理。新黨呼籲內政部應說明清楚，以免誤導社會大眾。

王炳忠指出，依據政黨法第27條規定，政黨有下列情形之一者，廢止其備案：

一、連續四年未召開黨員大會或黨員代表大會，經主管機關限期召開仍不召開。 二、連續四年未依法推薦候選人參加公職人員選舉。 三、備案後一年內未完成法人登記。

他表示，新黨已完成備案，只是在跑法人登記程序，也已向法院提出申請，法律規定備案後一年內完成即可。